Cele 7 întrebări de evaluare a riscului iminent pentru viață în cazul victimelor violenței domestice. Două răspunsuri DA sunt suficiente VIDEO

Întrebări de evaluare a riscului iminent pentru viața victimelor violenței domestice FOTO captură video Facebook /Poliția Română

Poliția Română a lansat vineri, 8 august, un apel important pentru victimele violenței domestice și ale persoanelor apropiate lor, care le pot ajuta. Polițiștii propun 7 întrebări de evaluare a riscului iminent asupra vieții victimei. Dacă două răspunsuri sunt afirmative, ei sfătuiesc victimele să se adreseze cât mai rapid forțelor de ordine. „În cazul în care cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, transmite-i acest clip!”, mai transmite poliția.

Testul de evaluare a riscului iminent pentru viață include 7 întrebări, dar și numeroși factori de risc.

Dacă răspunzi afirmativ la două din următoarele întrebări, există risc iminent pentru viața ta:

  • Agresorul a încercat să te ucidă?
  • Au fost agresați și alți membri ai familiei sau copii?
  • A amenințat că îi va răni sau îi va ucide?
  • Ai suferit leziuni de orice fel?
  • A folosit arme sau obiecte pentru a te răni?
  • A distrus bunuri sau a maltratat animale de companie ale tale, ale familiei?
  • Îți este teamă de alte violențe asupra ta sau a altor membri ai familiei?

Poliția Română transmite că există un risc iminent asupra vieții victimelor violenței în familie și dacă răspund afirmativ la 6 dintre întrebările despre agresor:

  • Este o persoană violentă
  • deține arme
  • consumă alcool sau substanțe interzise
  • afecțiuni psihice diagnosticate
  • probleme cu legea
  • interzice contactul cu familia sau prietenii
  • controlează activitățile zilnice ale partenerei
  • agresiuni repetate care au crescut în intensitate
  • agresorul interzice victimei să se despartă
  • istoric de ordin de protecție, chiar și provizoriu
  • îți interzice să ceri ajutor
  • amenință și hărțuiește, sau pune o persoană apropiată să facă asta victimei

„Iată situațiile în care, dacă răspunzi afirmativ, viața ta este în pericol!

Cu o zi înainte de mesajul Poliției Române, au fost publicate statistici care arată că, în județul Buzău, în primele șapte luni ale anului 2025, au fost înregistrate peste 2.600 de sesizări privind fapte de violență domestică, o creștere a numărului de cazuri.

În județul Buzău, în primele șapte luni ale anului 2025, au fost înregistrate peste 2.600 de sesizări privind fapte de violență domestică, în contextul dat fiind constituit un Grup...
Crimă cu sânge rece în Arad. Bărbatul care și-a ucis fosta iubită a fost reținut. Femeia a fost târâtă după mașină la o viteză de 100 km/h
Crimă cu sânge rece în Arad. Bărbatul care și-a ucis fosta iubită a fost reținut. Femeia a fost târâtă după mașină la o viteză de 100 km/h
Bărbatul din județul Arad suspectat că și-a răpit și ucis fosta iubită, al cărei cadavru a fost găsit pe un câmp, a fost reținut. Anchetatorii au stabilit că, după o ceartă, el a...
