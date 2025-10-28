Modificări la legea pentru combaterea violenței domestice. Cum se extinde puterea procurorilor și ce s-a decis despre recidiviști

Legea privind combaterea violenței domestice a fost adoptată în Senat luni, 27 octombrie, cu mai multe modificări față de forma inițială, însă mai trebuie să treacă și prin Camera Deputaților. Proiectul susținut și din opoziție adaugă în lege două elemente noi, pentru a scădea riscul de violență împotriva femeilor.

Una dintre modificările aduse legii înainte de trimiterea către Senat, forul decizional, vizează modul în care se emite ordinul de protecție în cazul victimelor violenței domestice.

Până acum, doar victimele puteau solicita emiterea unui ordin de protecție împotriva agresorului. Dacă legea va fi promulgată, ea va permite procurorilor și autorităților locale să solicite ordinul de restricție.

A doua modificare importantă vizează creșterea pedepselor cu închisoarea pentru cei care încalcă ordinul de protecție

„Ordinele de protecție provizorii rămân valabile până la soluționarea în primă instanță a cererii pentru ordinul definitiv, astfel încât victima să nu rămână nicio clipă neprotejată. Legea introduce asistența juridică obligatorie și în faza de contestare, pentru ca victimele să poată să beneficieze de sprijin real, nu doar teoretic. De asemenea, extinde dreptul de a cere un nou ordin de protecție și către procuror, către autoritățile locale, către furnizorii acreditați de servicii sociale, pentru că adesea victima nu are puterea sau siguranța de a face singură acest pas”, a spus în Parlament senatoarea Victoria Stoiciu, citată de EuropaFM.

Cei care nu sunt la prima abatere privind încălcarea unui ordin de protecție riscă în prezent o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Textul legii crește cu 50% pedepsele.

Proiectul a fost adoptat cu voturile senatorilor din partide din coaliție, dar și de unii din opoziție, precum senatorii POT.

