Cum neglijează România victimele violenței domestice. Avocat, reacție după raportul dur al Dep. de Stat al SUA: „Am avut clientă cu plămâni perforați, dar fapta s-a prescris”

Departamentul de Stat al SUA a confirmat: România nu reușește să-și protejeze suficient de bine cetățenii, în cazul de față femeile și copiii, cele mai frecvente victime ale violenței domestice.

Raportul Departamentului de Stat al SUA pentru anul 2023, în legătură cu România, publicat pe 21 aprilie, aduce o serie de critici aspre țării noastre. De la corupția guvernamentală, până la problemele cu privire la nesoluționarea sau soluționarea tardivă a cazurilor de violență împotriva persoanelor vulnerabile.

Probleme referitoare la respectarea drepturilor omului, în România

În raportul Departamentului de Stat al SUA se arată că „în unele cazuri, guvernul nu a aplicat în mod eficient legea privind violul și violența domestică”. În general, „violența bazată pe gen, inclusiv violența domestică, a reprezentat o problemă gravă”, pentru că „Poliția nu dispune de proceduri pentru punerea în aplicare și monitorizarea ordinelor de protecție. Instanțele de judecată au instrumentat foarte puține cazuri de violență domestică”.

Despre cele mai mari hibe ale sistemului în legătură cu acest subiect, despre provocările și oportunitățile persoanelor vulnerabile, care sunt în general femei și copii, a vorbit într-un interviu pentru Ziare.com Anca Elena Bălășoiu, avocat, profesor universitar și activist civic.

Ziare.com (Andi Miron): Cum evaluați politicile asumate de România în ultimul deceniu, pentru combaterea violenței domestice, respectiv a violenței împotriva femeilor, și care sunt principalele probleme din sistem?

Anca Elena Bălășoiu: S-au mai luat niște măsuri în ultimii ani, pași se mai fac, dar foarte puțini în ceea ce privește combaterea efectivă a cazurilor de violență domestică. Sunt cauze multiple.

Din păcate, polițiștii - pentru că sunt primii la care ajung victimele, de cele mai multe ori, nu sunt școliți pentru completarea formularisticii necesare pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Din păcate, Poliția Română se confruntă de foarte mulți ani și cu o deficiență de personal, mai ales în mediul rural. Aceste aspecte conduc la o descurajare a victimelor, de a se adresa organelor de aplicare a legii, în ceea ce privește emiterea unui ordin de protecție. 52% dintre români locuiesc în mediul rural, deci ne putem gândim că cel puțin jumătate dintre cazurile de violență domestică se petrec acolo. De asemenea, discutăm despre o deficiență de personal și la nivel de parchet, pentru că orice ordin provizoriu de protecție este supus în primul rând confirmării de către procuror, iar apoi de instanță.

E o problemă legată și de acordarea unei asistențe juridice obligatorii pentru victimă. Acest lucru este prevăzut în legislație, dar de cele mai multe ori, victima primește avocat din oficiu abia când se ajunge la instanță. Astfel, procurorul poate să-i respingă cererea victimei privind emiterea unui ordin de protecție pentru că persoana vătămată nu a știut că trebuie să-și adune și niște minime probe, că aceasta nu a fost îndrumată către un institut de medicină legală. Atunci procurorul poate respinge ca neprobat actul de violență. Astfel, nu se mai ajunge la instanță.

Ne lovim de lipsa de cunoștințe tehnice, de utilizare, de aplicare a acestor brățări electronice, care nu se folosesc pe scară largă, pe cât de des ar trebui.

Nu există sisteme de supraveghere video peste tot, la nivel național. În plus, există și foarte multe încălcări ale ordinelor. Agresorii atacă din nou victima sau încearcă să ia legătura cu ea și foarte rar se dispune arestarea agresorului.

În cazurile de viol, România este celebră pentru faptul că aceste cazuri sunt motivate, de foarte multe ori, destul de superficial, se stabilesc pedepse prea mici.

Ziare.com: Din experiența dvs. ca avocat, dar și ca voluntar în diverse acțiuni de combatere a fenomenului, cât de util se dovedește astăzi ordinul de protecție, comparativ cu acum un deceniu?

A.E.B: Ordinul de protecție, ca instrument juridic, este mult mai popular față de acum zece ani. De anul trecut, perioada maximă pentru care poate fi emis un ordin de protecție s-a extins de la șase luni la an de zile.

Ziare.com: Care sunt șansele ca un ordin emis pe șase luni să spunem, să fie extins printr-o altă acțiune în instanță, pentru trei-șase luni?

A.E.B: Dacă ordinul este emis pentru șase luni, în privința extinderii, depinde de conduita agresorului. Dacă agresorul are tendința și chiar realizează fapte de încălcare a ordinului de protecție, instanța poate pronunța o decizie în acest sens. De obicei, instanța se pronunță în legătură cu prelungirea ordinului dacă apar aspecte noi, care ar justifica această prelungire, pentru că ordinul de protecție, ca instrument juridic, a fost creat pentru a înlătura o stare de pericol iminentă. Cazurile de prelungire sunt destul de rare.

Ziare.com: Dar dacă ordinul provizoriu emis de Poliție expiră, iar termenul de judecată e stabilit peste zece zile? Victima rămâne protejată?

A.E.B: Ordinul emis de Poliție ‘pe loc’ se emite pentru cinci zile, dar se prelungește de drept după ce a fost confirmat de procuror, până când ordinul ajunge să fie confirmat de instanță pentru 6-12 luni, în funcție de caz. Deci victima rămâne protejată și după cele cinci zile, până la pronunțarea instanței. Uneori se ajunge și la șapte-opt zile, până când instanța stabilește ordinul de protecție.

Ziare.com: Cât de frecvente sunt cazurile în care femeile amână despărțirea de agresorul violent, respectiv anunțarea autorităților pentru abuzurile la care au fost supuse?

A.E.B: Trebuie să punem mai mult accent pe prevenție. De foarte multe ori, victimele consideră că o formă de violență domestică e doar o agresiune nesemnificativă. Astfel, trec ani de zile până când victima ajunge să se adreseze autorităților sau unei asociații. În plus, există și alte cauze care descurajează victima: apar copiii, uneori victimele nu au loc de muncă, lipsa securității sociale, lipsa de perspective, lipsa asistenței sociale - în sensul că nu în toate județele avem centre de primire a victimelor violenței domestice. Nu toate victimele cunosc faptul că emiterea unui ordin de protecție poate să conducă la evacuarea agresorului chiar dacă acesta este proprietar al imobilului respectiv. Unele victime se gândesc la faptul că ‘va veni după mine’, ‘lucrăm în același loc și nu va păstra distanța’ sau că ‘va afla lumea’ ori ‘ce va zice familia?!’. De multe ori, victimele nu sunt sprijinite de membri ai familiei când vine vorba despre inițierea demersurilor legale.

Ziare.com: În ce măsură reprezintă o problemă faptul că plângerile penale pentru infracțiuni precum loviri sau alte violențe zac în sertarele organelor de cercetare, astfel încât mulți agresori nici nu mai ajung să aibă calitatea de inculpat ori procurorul ajunge să-i stabilească această calitate mult prea târziu, după ce autorul abuzează din nou victima?

A.E.B: Este o problemă care persistă în România de la intrarea în vigoare a acestei legi, de foarte mult timp. Lentoarea cu care sunt instrumentate dosarele penale, așa cum ați spus foarte bine, atârnă foarte greu în soluționarea acestor dosare. Ordinul de protecție, oricât l-am îmbunătăți, este o aplicare temporară. Foarte mult timp durează instrumentarea dosarelor. De multe ori se clasează, pentru niște motive pe care nici noi, practicienii, nu le putem înțelege, precum clasare pentru insuficiența zilelor medicale, intervenirea prescripției. Uneori ai impresia că se face orice, numai dreptate pentru victime nu. Uneori, victimele sunt încurajate să-și retragă plângerile de autorități, de poliție.

Ziare.com: Cât de departe poate merge eșecul justiției?

A.E.B: De obicei, victima este încurajată să-și retragă plângerea atunci când nu are avocat. Li se spune de la Poliție, informal, că sunt deja multe dosare în lucru, că dosarele vor fi clasate, că vor fi cheltuieli judiciare. Dar acele cheltuieli judiciare sunt modice, câțiva zeci de lei, dar victimele nu cunosc acest lucru. Am dosare cu agresiuni și din 2016-2017 și nu am primit niciun fel de soluție. În acest caz, vorbim despre prescripție. Am avut clientă cu plămâni perforați, dar fapta s-a prescris. Noi, ca avocați, mai avem niște pârghii, trebuie să mai faci o cerere, dai un telefon, te interesezi de stadiul cercetării, mai propui un martor, dacă ai, atașezi certificatul medico-legal, atragi atenția asupra dosarului. Altfel, n-ai ce face. Aștepți să-ți vină rândul, dar aici te lovești de problema despre care v-am spus-o la începutul discuției, deficiența de personal. Nu vreau să mă gândesc la rea-credință, deși există și cazuri de corupție.

Raportul Dep. de Stat al SUA, în legătură cu România, în care se face referire și la neglijarea persoanelor vulnerabile, poate fi citit integral, AICI.

