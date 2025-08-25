Bărbat arestat preventiv, după ce l-a rănit la gât cu un cuțit de bucătărie pe fiul de 14 ani al concubinei sale

Un bărbat de 50 de ani din Arad a fost arestat preventiv sâmbătă, 23 august. Este acuzat că l-a rănit la gât pe fiul în vârstă de 14 ani al concubinei sale folosind un cuțit de bucătărie. Cele 30 de zile de arest preventiv au fost acordate pe baza anchetei pentru tentativă la omor în modalitatea violență în familie.

Potrivit Biroului de Informare și Relații Publice al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, procurorii instituției fac cercetări față de un inculpat în vârstă de 50 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor în modalitatea violență în familie.

În fapt, s-a reținut că în data de 22 august 2025, în jurul orei 22:00, inculpatul în vârstă de 50 de ani, în timp ce se afla în locuința din municipiul Arad, unde trăiește în concubinaj, de aproximativ cinci ani, cu o femeie și cu fiul minor al acesteia, în vârstă de 14 ani, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții cu minorul, a luat un cuțit din bucătărie și i-a provocat minorului o leziune în zona gâtului, arată anchetatorii.

În acest caz, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Arad a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, începând din 23 august 2025.

Anchetatorii continuă urmărirea penală, însă acest lucru sau măsurile preventive luate nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție.

