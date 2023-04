Campania controversată a unor politicieni canadieni, care au purtat pantofi roz cu toc: ”Toate femeile care încasează palme se simt uşurate” VIDEO

Ministrul canadian al Transporturilor, Omar Alghabra, a postat pe Twitter o înregistrare video în care mai mulţi politicieni canadieni defilează în jurul unei mese în pantofi roz cu toc, o scenă cel puţin neobişnuită, care a dat naştere la controverse şi polemici, relatează ”Le Figaro”.

Potrivit ministrului canadian al Transporturilor, această operaţiune a avut ca scop sensibilizarea populaţiei cu privire la lupta împotriva violenţei asupra femeilor.

”Violenţa împotriva femeilor este încă răspândită în societatea noastră. Hope in Heels (”Speranţă pe tocuri”) este un eveniment care creşte gradul de conştientizare cu privire la violenţa împotriva femeilor, încurajând în acelaşi timp bărbaţii şi băieţii să facă parte din soluţie. Am purtat emblematicele tocuri roz pentru a susţine această cauză importantă”, a declarat Omar Alghabra.

Parlamentarii canadieni au participat, aşadar, la evenimentul ”Hope in High Heels”, o campanie desfăşurată de Halton Women's Place, un adăpost pentru femei din Halton, Ontario. Potrivit ministrului Familiei, Karina Gould, evenimentul a ajuns la a patra ediţie şi a fost găzduit de Parlamentul canadian.

”Educarea bărbaţilor şi a băieţilor face parte din soluţie şi este responsabilitatea noastră, a tuturor, să punem capăt violenţei bazate pe gen”, a scris ea pe contul său de Twitter, împărtăşind fotografii de la eveniment.

We welcomed @HaltonWomensPl to the Hill for the 4th annual Hope in High Heels on the Hill, to continue the conversation on systemic violence against women.

Educating men and boys is part of the solution, and it is all of our responsibilities to end gender based violence. pic.twitter.com/W1Y2daIhHP