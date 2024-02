Femeile și fenomenul „share location”. „Ne e frică. E o frică reală, nu suntem nici închipuite, nici răsfățate, nici manipulatoare, nici prea sensibile”

Femeile trimit locația de teama agresiunilor, conform terapeutei Simona Tache. Specialista a avut mai multe explicații despre acest fenomen, pe pagina sa de Facebook, în contextul melodiei virale a cântăreței Erika Isac, despre violența asupra femeilor.

„De ce dăm noi, femeile, share location? Pentru că ne e frică. E o frică reală, nu suntem nici închipuite, nici răsfățate, nici manipulatoare, nici prea sensibile, nici nu ne-a lovit psihoza colectivă. Pe to do list-ul oricărei femei, pe lângă "luat copilul de la grădiniță", "scos hainele de vară din dulap" și "terminat raportul pentru ședință", figurează, pe viață, task-ul "să am grijă să nu pățesc ceva". Oriunde am merge și orice am face, acolo, în fundalul creierului nostru, rulează un program de vigilență pe care nu îl închidem niciodată. Mereu ne uităm cine e pe stradă, în spatele nostru, noaptea, mereu evaluăm dacă să ne urcăm sau nu în lift cu un bărbat necunoscut. Dăm share location. Ne sunăm iubitul, dacă taximetristul ni se pare un pic prea insistent, sau doar ne prefacem că îl sunăm, dacă nu avem un iubit. Ne învățăm fetele să aibă grijă să nu pățească ceva și le cerem să ne dea share location”, a transmis terapeuta Simona Tache.

Terapeuta Simona Tache atrage atenția asupra acestui comportament, subliniind că agresiunile sexuale împotriva femeilor rămân o problemă răspândită și, în unele cazuri, chiar acceptată social.

„Sursa acestei frici? Realitatea. Realitatea bunicilor noastre, care le-au povestit mamelor noastre, care ne-au povestit nouă. Apoi, pe măsură ce creștem, realitatea noastră, a surorilor, a colegelor, a prietenelor noastre. Realitatea tuturor femeilor care, zilele astea, vorbesc despre momente îngrozitoare prin care au trecut, fetițe fiind, adolescente sau adulte. Realitatea tuturor femeilor care, zilele astea, tac despre momente la fel de îngrozitoare. Realitatea femeilor din cabinetele de terapie, care se tăvălesc pe jos de durere, povestind ce le-a făcut cândva un necunoscut. Un necunoscut, un coleg, un prieten, un profesor, vecinul, soțul sau - O, Doamne! - chiar tata, pe vremea când nu mergeau încă la școală.

Poveștile despre hărțuire și violență sexuală nu sunt din filme și din cărți, ci țin de realitatea vieții de femeie. Cele mai norocoase am pățit și continuăm să pățim doar microagresiuni. Dar multe, foarte multe dintre noi, mult mai multe decât se vede cu ochiul liber, ascundem povești care ne-au marcat viața.

Asta nu înseamnă că toți bărbații sunt niște agresori. Cei mai mulți nu sunt. Dar faptul că cei mai mulți nu sunt nu anulează realitatea noastră, a femeilor. Nu ne vindecă de frică”, a transmis experta.

Terapeuta spune că femeile se confruntă adesea cu singurătatea asociată acestei frici, unde responsabilitatea pentru evenimentele traumatice le este adesea atribuită. Fie că este vorba de microagresiuni sau de povestiri cutremurătoare ale unor agresiuni sexuale, postarea subliniază amploarea acestui fenomen în viața femeilor.

Ce adâncește această frică? Singurătatea care vine la pachet cu ea. Singurătatea în care se afundă orice victimă căreia i se spune, încă dinainte de a deveni victimă, că, dacă pățește ceva, va fi vina ei. Nu există femeie care, atunci când externalizează o astfel de traumă, să nu se înece în vinovăție și rușine, indiferent de vârsta pe care o avea când a suferit-o. Am auzit femei care își spun că sunt greșite și curve, pentru că nu au știut să îl oprească pe tata din a le băga mâna în chiloței, când aveau 4 ani.

O să ne vindecăm de frică, rușine și vinovăție, atunci când n-o să mai fim singure și nu o să mai fim singure atunci când nu o să ni se mai spună că, dacă ni s-a întâmplat, e pentru că am avut fusta prea scurtă, ne-am căutat-o, nu ne respectăm, suntem proaste, iresponsabile sau curve. Când violatorii de minore nu vor mai fi achitați pe motiv că victimele nu s-au opus convingător sau nu au spus părinților. Când fetițelor care sună la 112 nu o să li se mai spună că țin linia ocupată. Când polițiști, judecători sau procurori, nu vor mai zâmbi cu subînțelesuri, favorizând agresorii. Când bărbații care nu sunt agresori se vor opri din a se lupta tot cu victimele, în loc să se lupte, alături de ele, cu cei care sunt agresori.

Comediana Magda Mihăilă a postat, zilele trecute, pe Facebook, niște versuri ale lui Dan Spătaru:

"Ţărăncuţă, ţărăncuţă, cu fuioru’ prins în brâu,

Îţi merge vestea de sfioasă, că te-ncui şi ziua-n casă,

Dacă ziua eşti fricoasă, ce caţi noaptea la pârâu,

Ce caţi noaptea la pârâu…

De data asta, măi fată, zi bogdaproste c-ai scăpat,

Dar de te prind eu altădată, să ştii că intru în păcat"

Scarry, nu? Îndreptățirea ancestrală a bărbatului de a face ce vrea cu corpul femeii răzbate chiar și dintr-un șlăgărel pe care încă îl fredonăm cu toții pe la petrecerile cu tematică retro, fără să ne sară în ochi violul. Pentru că - nu-i așa? - și asta ni s-a spus de mici, indiferent de sex. Că bărbatul poate să ia femeia pe sus, dacă își pierde controlul, iar, dacă și-l pierde, e pentru că tot femeia a făcut ceva greșit. A fost normalizat abuzul şi l-am internalizat atât de puternic cu toții, încât tocmai ce ne-am certat în 2024, pe internet, pe ceva ce ar trebui să fie common sense.

Mă bucur însă că măcar s-a ajuns la faza în care ne certăm. E primul pas către un viitor în care femeile vor putea să meargă noaptea la pârâu sau unde vor ele, fără ca asta să pară o jucăușă invitație la viol și fără să mai dea share location. Deocamdată, continuăm să dăm”, se mai arată în postare.

Cântăreața de trap Erika Isac (24 de ani) face furori cu noua sa piesă, ”Macarena”, prin care atrage atenția cu privire la violența domestică asupra femeilor, stârnind deja opinii controversate.

Piesa ”Macarena”, inspirată după celebrul hit al anilor 90, a strâns în câteva zile peste 2 milioane de vizualizări pe Youtube.

„Am scris piesa asta ca să fie mai mult înțeleasă decât ascultată”, a spus Erika, într-o postare pe Instagram.

„Cum să vorbești urât, Erika, ești domnișoară! / Ia-te-n gură cu mine ca să vezi cât sunt de doamnă!”, sunt doar două dintre versurile care au stârnit controverse.

Erika Isac s-a făcut remarcată în trecut pe scenele concursurilor de talente,precum „X Factor”, „The Four” și „One True Singer”, iar de-a lungul timpului a câştigat mai multe premii în cadrul concursurilor şi festivalurilor muzicale. La „X Factor”, Erika a ajuns până în semifinale, parte din echipa lui Ștefan Bănică jr.

De-a lungul timpului, Erika Isac a colaborat cu artiști celebri, precum Marko Glass și Theo Rose, în piesele „4 dimineața” și „Sugar”.