„Tatăl meu vrea să mă omoare și pe mine, și pe mama mea, iar poliția din țara asta nu face nimic”. Mărturia cutremurătoare a unei tinere și reacția poliției

Mărturie șocantă: „Tatăl meu vrea să mă omoare şi pe mine şi pe mama mea” FOTO /Unsplash

O tânără din Timișoara a șocat printr-o mărturie publicată pe o rețea socială, în care povestește cum tatăl ei a amenințat-o cu moartea, la fel ca și pe mama ei. Ea acuză polițiștii că nu le-au ajutat până acum, dar Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș neagă această versiune a faptelor.

„Tatăl meu vrea să mă omoare și pe mine, și pe mama mea, și poliția din țara asta nu face nimic”, a mărturisit disperată o tânără din Timișoara. Ea a povestit cum tatăl violent a sechestrat-o pe mamă în casă și a bătut-o în plină stradă când femeia de 48 de ani a ieșit de la muncă.

„(Victima, n.r.) beneficiază în prezent de un ordin de protecție împotriva soțului ei, măsură însoțită totodată și de monitorizare electronică prin brățară”, a declarat Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș, citată de observatornews.ro.

Tânăra a acuzat poliția că nu a reacționat nici când a primit un mesaj de amenințare de pe un număr necunoscut.

„Doamnă, dar poate este cineva care a trimis la un număr greșit. Poate nu are legătură cu dumneavoastră. Aceasta este reacția poliției de la noi din țară”, a povestit ea.

În urma acuzațiilor publicate online, „se fac verificări de către polițiștii Biroului Control Intern cu privire la modul de acțiune și respectarea procedurilor de lucru de către polițiști, în astfel de situații”, a mai spus purtătoarea de cuvânt IPJ Timiș.

