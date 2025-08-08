„Tatăl meu vrea să mă omoare și pe mine, și pe mama mea, iar poliția din țara asta nu face nimic”. Mărturia cutremurătoare a unei tinere și reacția poliției

Autor: Aniela Manolea
Joi, 07 August 2025, ora 11:26
2602 citiri
„Tatăl meu vrea să mă omoare și pe mine, și pe mama mea, iar poliția din țara asta nu face nimic”. Mărturia cutremurătoare a unei tinere și reacția poliției
Mărturie șocantă: „Tatăl meu vrea să mă omoare şi pe mine şi pe mama mea” FOTO /Unsplash

O tânără din Timișoara a șocat printr-o mărturie publicată pe o rețea socială, în care povestește cum tatăl ei a amenințat-o cu moartea, la fel ca și pe mama ei. Ea acuză polițiștii că nu le-au ajutat până acum, dar Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș neagă această versiune a faptelor.

„Tatăl meu vrea să mă omoare și pe mine, și pe mama mea, și poliția din țara asta nu face nimic”, a mărturisit disperată o tânără din Timișoara. Ea a povestit cum tatăl violent a sechestrat-o pe mamă în casă și a bătut-o în plină stradă când femeia de 48 de ani a ieșit de la muncă.

„(Victima, n.r.) beneficiază în prezent de un ordin de protecție împotriva soțului ei, măsură însoțită totodată și de monitorizare electronică prin brățară”, a declarat Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș, citată de observatornews.ro.

Tânăra a acuzat poliția că nu a reacționat nici când a primit un mesaj de amenințare de pe un număr necunoscut.

„Doamnă, dar poate este cineva care a trimis la un număr greșit. Poate nu are legătură cu dumneavoastră. Aceasta este reacția poliției de la noi din țară”, a povestit ea.

În urma acuzațiilor publicate online, „se fac verificări de către polițiștii Biroului Control Intern cu privire la modul de acțiune și respectarea procedurilor de lucru de către polițiști, în astfel de situații”, a mai spus purtătoarea de cuvânt IPJ Timiș.

Cele 7 întrebări de evaluare a riscului iminent pentru viață în cazul victimelor violenței domestice. Două răspunsuri DA sunt suficiente VIDEO
Cele 7 întrebări de evaluare a riscului iminent pentru viață în cazul victimelor violenței domestice. Două răspunsuri DA sunt suficiente VIDEO
Poliția Română a lansat vineri, 8 august, un apel important pentru victimele violenței domestice și ale persoanelor apropiate lor, care le pot ajuta. Polițiștii propun 7 întrebări de...
Bărbat reținut după ce și-a sechestrat partenera, a lovit-o, iar a doua zi a încercat să o violeze
Bărbat reținut după ce și-a sechestrat partenera, a lovit-o, iar a doua zi a încercat să o violeze
Un bărbat din judeţul Braşov a fost reţinut, după ce şi-a sechestrat partenera cu care avusese un conflict, a agresat-o fizic şi a ameninţat, iar a doua zi a încercat să aibă relaţii...
#violenta impotriva femeilor, #ordin protectie, #amenintare moarte, #violenta familie , #violenta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
In ziua in care a implinit 38 de ani, Madalina Ghenea a renuntat la haine si a publicat imaginile pe internet
ObservatorNews.ro
In cat timp vrea Guvernul sa ii lase pe romani sa isi ia pensiile private. "Poate nu mai apuci"
DigiSport.ro
Britanicii exclama: "Ianis Hagi si-a ales noul club"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia lansează un „catalog” online cu copii ucraineni pentru adopție, clasificați după culoarea ochilor și a părului
  2. De frica lui Trump, peste un milion de migranți ilegali au părăsit SUA din proprie inițiativă
  3. A murit o legendă a spațiului. Jim Lovell, comandantul celebrei misiuni Apollo 13, s-a stins din viață la 97 de ani FOTO
  4. Momentul în care o dubă este spulberată de un tren pe calea ferată. Șoferul a scăpat ca prin minune VIDEO
  5. Cinci scenarii despre cum se poate încheia războiul din Ucraina. Cât de utilă va fi întâlnirea dintre președinții Trump și Putin
  6. Ceea ce Putin și Trump ar putea conveni nu este ceea ce are nevoie Ucraina sau Europa ANALIZĂ
  7. O femeie a fost înjunghiată de un necunoscut, pe o stradă din București. Victima, șocată că niciun trecător nu s-a oprit să o ajute
  8. Întâlnirea Trump-Putin ar putea "redesena" nu doar Ucraina, ci și Europa. Avertisment sumbru venit din Germania
  9. Trump cere demisia imediată a directorului general Intel din cauza legăturilor cu China
  10. Poșta Română, acuzată că a plătit penalități de milioane de lei din cauza unui contract de citiri contoare. Ce răspunde directorul general, Valentin Ștefan