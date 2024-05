Părinții sătui de lipsa soluțiilor pentru violența din școli. "O dai la sport de contact... cu cât mai violent, cu atât mai bine. Dac-o lovește, s-o rupă-n două"

Una dintre marile probleme din învățământul românesc este legată de violența din școli. Părinții, dar și profesorii sunt neputincioși în fața conflictelor violente dintre elevi. Pentru agresori nu s-au găsit soluții care să îi descurajeze, nici pentru victime rezolvări care să le protejeze.

Părinții elevilor care ajung în astfel de cazuri încep să îi mute de la o școală la alta, în speranța că problemele nu se repetă.

"Cadrele didactice îmi motivează că nu pot face mai mult decât o mustrare"

Ajunși la capătul răbdării, unii părinți caută sfaturi în mediul online. Este cazul unui tată care a descris cazul fiicei sale, furios pe lipsa de reacție a profesorilor.

" Vreau să cer părerea voastră, în special a celor care activează în sectorul educațional din România.

Ce pot face eu, ca tată al unui copil agresat fizic la școală, de un coleg, din moment ce cadrele didactice îmi motivează că nu pot face mai mult decât o mustrare?

Puțin context:

Azi, în timpul unei pauze, o fetiță i-a pus piedică fiicei mele, fără să existe anterior o altercație între ele. Fii-mea căzând, și-a spart ochelarii, s-a ales cu un cucui la cap, arcadă umflată, un deget umflat și o julitura pe oasele bazinului. Fetele sunt în clase diferite, nu au nimic de împărțit. Învățătoarea a mustrat-o verbal pe agresoare (dacă o pot numi așa) și cam atât, nu am fost anunțat. Am aflat de toată situația abia după ce fiica mea ajunsese acasă."

"Școala va fi acuzată de discriminare"

Tatăl a menționat ce răspuns a primit din partea conducerii școlii.

"Am mers cu ea înapoi la școală, am căutat învățătoarea și directorul. Aceștia mi-au expus în mare situația, m-au asigurat că vor discuta cu fetiță respectivă, dar mi-au precizat că sunt cam legați de mâini în privința măsurilor disciplinare, deoarece fetiță respectivă, fiind de etnie rromă, școala va fi acuzată de discriminare. Poliția nu poate interveni, pentru că e de competența școlii.

Dacă situația era invers, sunt convins că mă trezeam la poartă cu tot alaiul cerând fel și fel.

Menționez că fiica mea nu a interacționat cu respectiva colegă, nici azi, nici în alte zile. De asemenea, fiica mea este o fire mai timidă, pașnică, deși posedă abilități să se apere (practică karate), nu a făcut nimic, niciodată în privința asta, deoarece am educat-o să nu răspundă la violențe în niciun fel, ci să îi implice pe cei responsabili (în cazul ei, învățătoare sau profesorii) și să nu își facă dreptate singură.

Ce acțiuni pot iniția eu în situația dată, pentru a nu se repeta astfel de incident în viitor?

Modul în care conducerea școlii a ales să abordeze situația, mi se pare cel puțin superficial.

Așa stau lucrurile în România în 2024, încât de frică unei etichete, închidem ochii și ne prefacem că astfel de incidente nu există?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Dacă ești atacat, trebuie să te aperi"

Postarea a strâns aproape 150 de comentarii de la persoane care au experimentat situații similare. Mulți cred că cei agresați trebuie să riposteze.

"Spun asta din perspectiva unei persoane care a fost învățată la fel că și fiica ta, să nu riposteze. Este cea mai mare greșeală. Oameni buni, nu le mai spuneți astfel de lucruri copiilor. Ei trebuie să știe că nu este ok să inițiezi dar dacă ești atacat, trebuie să te aperi, nu să aștepți să vină dreptatea de la alții, pentru că nu o să se întâmple."

"Faci o plângere scrisă la școală și la inspectoratul școlar județean. Vor trebui să demareze o investigație.

Violența naște altă violență. Am copilărit în anii 90...și cum e zicala "am luat dar am și dat", nu știu dacă aș vrea că băiatul meu să trăiască în același tip de mediu în care trebuia să te uiți peste umăr de fiecare dată când ieși de la școală în cazul în care ăla cu care te-ai pocnit vine cu frații mai mari sau copii din bloc."

"Noi, profesorii nu avem suficiente pârghii"

Unul dintre cei care a răspuns este profesor și a relatat care este perspectiva sa.

"Sunt profesor într-o școală publică din România. Situația privind disciplina în școală e extrem gravă. E trist, real și revoltător că noi, profesorii nu avem suficiente pârghii pentru a pedepsi/ penaliza elevii obraznici și violență".

"Din partea unui om care și-a luat bătaie bine de tot în școală, îți pot spune atât: dacă nu știi cum să intervii (adică să bagi în sperieți părintele agresorului îndeajuns de tare, încât să-și educe copilul), mai bine nu o fă...în cele mai multe cazuri copilul tău o să-și ia bătaie din nou...că represalii (ține minte...după ce pleci de la școală, ea rămâne în aceeași clădire cu agresorul - și genul ăla de oameni nu uită să se răzbune).

Soluție? O dai la sport de contact...cu cât mai violent, cu atât mai bine. Și când pune mâna pe ea, dac-o lovește, s-o rupă-n două. Apoi nu se mai ia nimeni de fata ta. Recomand MMA, Jiujitsu, Krav Maga...

Dar mergi cu ea la 1-2 ședințe și fii atent la ce și cum se întâmplă acolo. Sunt săli în care nu sunt îndeajuns de mulți elevi, și se face antrenament combinat că nivel de experiență, vârste și talii...deci e posibil să-și ia bătaie. Depinde mult de instructor. Dacă vezi că nu se permite bătaia și se învață...dă-o acolo. Într-un an nu o să mai fie o problemă bullying-ul".