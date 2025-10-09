O adolescentă s-a dus cu un cuțit la școală și și-a atacat un coleg pe holul instituției de învățământ. Ce a urmat după gestul violent VIDEO

O adolescentă s-a dus cu un cuțit la școală și și-a atacat un coleg FOTO Captură video

O adolescentă de 18 ani, elevă la un liceu din Târgu Jiu, a fost reținută de polițiști după ce l-a amenințat, cu un briceag, pe un elev de 15 ani. Incidentul a avut loc pe holul instituției școlare unde învață cei doi, a informat joi, 9 octombrie, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, Ioana Nanu.

Potrivit acesteia, polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, miercuri, în mod direct de către un cadru didactic al unei unități de învățământ din municipiu, cu privire la o altercație între doi elevi ai instituției.

'Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului a reieșit faptul că în jurul orei 12:50, în timp ce se afla pe holul liceului, o tânără în vârstă de 18 ani, din comuna Bălești, elevă a clasei a XI-a, în urma unui conflict spontan, ar fi amenințat cu un obiect tăietor-înțepător un alt elev care își urmează cursurile la aceeași unitate de învățământ, în vârstă de 15 ani, din Târgu Jiu, fiindu-i provocată o stare de temere.

Tânărului de 15 ani i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii 26/2024, acesta opunându-se emiterii unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și port ilegal de obiecte periculoase', a menționat Ioana Nanu.

În urma probatoriului administrat de către polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, a fost dispusă reținerea pe bază de ordonanță pe o perioadă de 24 ore față de tânăra de 18 ani, urmând ca joi să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.

În paralel, și Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a demarat joi o anchetă, monitorizând situația.

'În data de 8 octombrie, în jurul orei 12:50, în holul unei unități de învățământ de pe raza municipiului Târgu Jiu, a avut loc un conflict spontan între o elevă de 18 ani (clasa a XI-a) și un elev de 15 ani (clasa a IX-a), eleva amenințându-l cu un obiect tăietor-înțepător. (...) A fost apelat în regim de urgență IPJ Gorj, eleva fiind identificată, deși părăsise perimetrul școlii.

Unitatea școlară a demarat verificarea situației, urmându-se pașii procedurali (convocarea comisiei de combatere a violenței, convocarea consiliului clasei în care învață eleva, convocarea consiliului profesoral al unității) pentru tragerea la răspundere a celor vinovați', a precizat purtătorul de cuvânt al IȘJ Gorj, Ionuț Catrina.

