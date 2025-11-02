Scene şocante, în Cluj. Mai multe fete s-au luat la bătaie cu pumnii şi picioarele după o petrecere de Halloween VIDEO

Autor: Maria Mora
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 15:08
189 citiri
Scene şocante, în Cluj. Mai multe fete s-au luat la bătaie cu pumnii şi picioarele după o petrecere de Halloween VIDEO
Mai multe tinere s-au încăierat după o petrecere de Halloween FOTO Captură video Cluj 24

Mai multe tinere s-au luat la bătaie, cu pumni și picioare, la o petrecere de Halloween, în Cluj-Napoca. Într-o serie de imagini care au ajuns în spațiul public se vede cum fetele se trag de păr, iar una dintre ele este trântită la pământ, cu hainele aproape smulse.

În data de 1 noiembrie, în jur de ora 1:35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj Napoca Secția 6 Poliție au fost sesizați de către o tânără în vârstă de 19 ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de o persoană necunoscută pe strada Piezișă din municipiu, unul dintre locurile preferate de tineri, mai ales de studenți. Poliţiştii au constatat că altercaţia a avut loc pe fondul unui conflict izbucnit după consumul de alcool.

„Din primele verificări a reieșit că, în jurul orei 01.25, între aceasta și o altă tânără, ar fi izbucnit un conflict verbal, pe fondul consumului de alcool care ulterior a degenerat. În urma altercației, una dintre tinere ar fi fost agresată cu pumnul în zona feței, iar cealaltă ar fi suferit escoriații la nivelul unei urechi. Tânăra care a făcut sesizarea nu dorește să depună plângere prealabilă și nici emiterea unui ordin de protecție”, a precizat, într-un comunicat, IPJ Cluj.

Niciuna dintre cele implicate nu a depus plângere, dar Poliţia a deschis o anchetă.

„În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerea măsurilor legale”, a transmis IPJ Cluj.

Donald Trump a împărțit dulciuri copiilor de Halloween. Petrecerea a fost organizată la Casa Albă FOTO/VIDEO
Donald Trump a împărțit dulciuri copiilor de Halloween. Petrecerea a fost organizată la Casa Albă FOTO/VIDEO
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi - de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial - în cadrul petrecerii de...
Nicușor Dan l-a „uns” pe Cătălin Drulă drept succesorul preferat la Primărie. A mers la lansarea candidaturii acestuia: „Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București”
Nicușor Dan l-a „uns” pe Cătălin Drulă drept succesorul preferat la Primărie. A mers la lansarea candidaturii acestuia: „Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București”
Președintele Nicușor Dan a participat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru funcția de primar al Capitalei. Acesta a vorbit despre problemele pe care le are...
#violenta stradala, #bataie, #altercatie, #bataie cluj, #petrecere Halloween , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-a chemat la negocieri! Dan Sucu, pe cale sa puna un antrenor cu nume urias la Genoa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Vreau sa cresc gaini!" La 31 de ani, milionara in euro umilita de o romanca i-a lasat masca pe toti

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Patru metode simple care te ajută să cheltuiești mai puțin și să economisești mai mulți bani. "Minim o oră pe săptămână"
  2. Scene şocante, în Cluj. Mai multe fete s-au luat la bătaie cu pumnii şi picioarele după o petrecere de Halloween VIDEO
  3. Cum s-au ciocnit două avioane pe pistă, pe fondul crizei politice din SUA. Cum afectează traficul aerian american
  4. Clipul viral în care Jandarmeria este ironizată după ce l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv. „Nu aveți voie marș după ora 23:00, da?” VIDEO
  5. Cine sunt autorii atacului dintr-un tren din Marea Britanie. Poliția a oferit primele date despre originea celor doi
  6. Un expert susține că retragerea trupelor SUA erodează securitatea României: „Sunt state care joacă și state care sunt jucate!”
  7. Rusia anunță un nou „succes”: A lansat cu fast un submarin special pentru torpilele Apocalipsei, deși nava trebuia să fie gata de acum cinci ani VIDEO
  8. Rusia justifică trimiterea de arme lângă SUA prin „utilizarea forței excesive” de către Washington. „Astfel de acţiuni încalcă normele dreptului internaţional”
  9. Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl a fost elucidat. „Este o prostie”. Care este motivul „banal” care stă la baza culorii acestora
  10. Acuzații de extremism la Catedrala Neamului, după ce un cor de copii a interpretat versuri ale propagandistului Mișcării Legionare. BOR reclamă un atac la adresa sa VIDEO