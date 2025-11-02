Scene şocante, în Cluj. Mai multe fete s-au luat la bătaie cu pumnii şi picioarele după o petrecere de Halloween VIDEO

Mai multe tinere s-au luat la bătaie, cu pumni și picioare, la o petrecere de Halloween, în Cluj-Napoca. Într-o serie de imagini care au ajuns în spațiul public se vede cum fetele se trag de păr, iar una dintre ele este trântită la pământ, cu hainele aproape smulse.

În data de 1 noiembrie, în jur de ora 1:35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj Napoca Secția 6 Poliție au fost sesizați de către o tânără în vârstă de 19 ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de o persoană necunoscută pe strada Piezișă din municipiu, unul dintre locurile preferate de tineri, mai ales de studenți. Poliţiştii au constatat că altercaţia a avut loc pe fondul unui conflict izbucnit după consumul de alcool.

„Din primele verificări a reieșit că, în jurul orei 01.25, între aceasta și o altă tânără, ar fi izbucnit un conflict verbal, pe fondul consumului de alcool care ulterior a degenerat. În urma altercației, una dintre tinere ar fi fost agresată cu pumnul în zona feței, iar cealaltă ar fi suferit escoriații la nivelul unei urechi. Tânăra care a făcut sesizarea nu dorește să depună plângere prealabilă și nici emiterea unui ordin de protecție”, a precizat, într-un comunicat, IPJ Cluj.

Niciuna dintre cele implicate nu a depus plângere, dar Poliţia a deschis o anchetă.

„În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerea măsurilor legale”, a transmis IPJ Cluj.

