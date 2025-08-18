La un pas de crimă. Femeie dintr-un centru maternal, înjunghiată de fostul concubin. Unde a fost găsit agresorul

Potrivit IPJ Călărași, o femeie în vârstă de 36 de ani a fost înjunghiată cu un cuțit, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călărași, de către fostul concubin, pe fondul unui conflict spontan.

Duminică, 17 august, în jurul orei 13:00, polițiștii din municipiul Călărași au fost sesizați că o femeie aflată într-un centru maternal a fost înjunghiată de fostul concubin, pe fondul unui conflict spontan. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Femeia a fost conștientă la momentul sosirii echipajului de prim ajutor.

Unde a fost găsit bărbatul cu grave tulburări de comportament

După comiterea faptei, bărbatul a fugit. Ulterior, el a fost găsit de polițiști în locuința sa. După ce a fost identificat la domiciliu, agresorul a fost dus la sediul Poliției Municipiului Călărași.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale l-au prezentat pe bărbat, în baza probelor administrate în caz, procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, care a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, pentru tentativă la omor, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Ulterior, în 18 august, acesta a fost prezentat Tribunalului Călărași, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.

În primele șase luni ale anului 2025, peste 30 de femei au fost ucise în România, de soți, iubiți ori de foști soți, respectiv foști concubini - VEZI AICI.

