Cuoscutul rapper P. Diddy regretă că a bătut-o cu bestialitate pe fosta lui iubită, modelul Cassie Ventura, pe holurile unui hotel, în 2016. Artistul susține că este dezgustat de propriile gesturi și a făcut terapie din cauza ieșirilor violente.

"Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acţiunile mele din acel video. Am fost dezgustat atunci când am făcut-o. Am fost dezgustat. Sunt dezgustat şi acum", a precizat rapperul P. Diddy într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, rapperul P. Diddy are de dat explicații și în fața oamenilor legii. Cassie, al cărei nume legal este Cassandra Ventura, l-a dat în judecată pe Combs în noiembrie pentru ceea ce ea a declarat că au fost ani de abuz sexual, fizic şi emoţional. Litigiul a fost soluţionat a doua zi, dar a stimulat o examinare intensă a lui Combs, cu mai multe procese intentate în lunile următoare, împreună cu o anchetă penală federală privind traficul sexual care a determinat autorităţile să facă percheziţii la vilele lui Combs din Los Angeles şi Miami.

"M-am dus şi am căutat ajutor profesional. Am început să merg la terapie, să merg la dezintoxicare. A trebuit să îi cer lui Dumnezeu mila şi harul său. Îmi pare foarte rău. Dar m-am angajat să fiu un om mai bun în fiecare zi. Nu cer iertare. Îmi pare cu adevărat rău".

Cântărețul apare trist şi poartă un tricou în videoclipul în care își cere scuze. Este prima reacție a acestuia după şase luni de acuzaţii care i-au ameninţat reputaţia şi cariera. Declaraţiile anterioare au fost publicate prin intermediul avocaţilor săi.

El nu riscă să fie urmărit penal pentru bătaie. Termenele de prescripţie pentru acuzaţiile de agresiune şi lovire pe care ar fi probabil să le înfrunte au expirat cu ani în urmă, conform CNN.

Rapperul ar fi plătit bani grei să nu apară scena de violență

Înregistrarea video datată 5 martie 2016, făcută publică zilele acestea de CNN, seamănă foarte mult cu descrierea unui incident petrecut la un hotel din zona Century City din Los Angeles, menționat în procesul intentat de Ventura.

Potrivit unor declarații din cadrul procesului, artistul ar fi plătit hotelului 50.000 de dolari pentru a șterge înregistrarea video de securitate imediat după incident. Nici el, şi nici reprezentanţii săi nu au dat detalii cu privire la această acuzație.

