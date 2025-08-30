Avertismentul lui psiholog, după agresiunea livratorului străin: „E crucial să ne întrebăm asta!”

Un videoclip cu un tânăr care lovește și jignește un cetățean străin, livrator de mâncare din București, a ajuns viral în social media. Scena a generat noi dezbateri publice, specifice mai degrabă societăților vestice.

În state precum Franța, Germania, dar și în altele nordice, precum Suedia, importul masiv de migranți, mai ales ilegali, reprezintă un amplu subiect de polemică, mai ales în campaniile electorale. Pe de o parte, importul de migranți este asociat în Occident, în discursul public, frecvent, cu infracționalitatea. Unii localnici și politicieni atrag atenția asupra străinilor care nu reușesc sau nu doresc să se alinieze la standardele civilizate de conviețuire.

Pe de altă parte, există și modele de bune practici: migranți din Asia și Africa ce muncesc cinstit, asiduu. Acești muncitori prestează, de cele mai multe ori, activități în domenii cu deficit de personal, activități profesionale considerate a fi mai slab remunerate: livratori, ospătari, personal de curățenie, construcții etc. Toate acestea sunt sectoare din care, în cazul țării noastre, mulți dintre lucrători au plecat în țări precum Italia, Spania, Germania și Franța.

În România, Bucureștiul este orașul cu cei mai mulți migranți. Cei mai vizibili sunt livratorii care gonesc prin oraș cu trotineta, bicicleta sau scuterul cu pachete de mâncare. Pentru România, acești muncitori par a fi indispensabili, în contextul exodului populației române, silită să migreze în Vest, pentru a-și asigura un trai mai bun. Și înainte de integrarea în UE, și după, deci în prezent, potrivit datelor oficiale, decalajul dintre nivelul de trai al cetățenilor români și cel al cetățenilor din statele menționate continuă să rămână foarte mare. Problemele economice individuale, dar și cele demografice, la nivel național, sunt acute, lipsite de o strategie guvernamentală, în vederea ameliorării.

Numărul real al românilor plecați în străinătate este neclar. În ultimii ani, instituțiile guvernamentale au înaintat diverse date, de la 6 la 10 milioane de cetățeni români stabiliți în afară.

De asemenea, pentru muncitorii străini în România, șansa de a lucra în România este o imensă oportunitate. Asiaticii și africanii veniți în țara noastră plătesc sute, chiar peste 1.000 de euro pentru întregul proces de recrutare, pentru a ajunge să se angajeze în București, Cluj, Brașov, Iași, ori în alt oraș al României. Între 6 și 12 luni durează procesul de selecție și toate etapele birocratice.

Cei mai mulți muncitori străini din țara noastră provin din Nepal, Sri Lanka, Turcia și India. De asemenea, o parte dintre ei sunt apatrizi. Domeniile cu cei mai mulți angajați străini sunt: industria prelucrătoare, construcțiile, comerțul, HoReCa. În general, prestația acestor angajați este apreciată de angajatori, care în lipsa importului de forță de muncă, ar avea probleme severe în continuarea activității.

Psiholog: „Este esențial să lucrăm împreună pentru a crea medii sigure și incluzive pentru toți cetățenii”

În acest context, o scenă reprobabilă a avut loc în traficul din București, recent. Un tânăr român a lovit un livrator străin, cel mai probabil asiatic, pe care l-a îndemnat să se întoarcă în țara de origine, pentru că îl consideră un „invadator”. Momentul a fost surprins de un polițist în civil, care l-a imobilizat pe cetățeanul violent.

Și totuși, cum se explică astfel de atitudini radicale, violente, xenofobe, neobișnuite? Ziare.com a discutat pe marginea acestui subiect cu psihologul Radu Leca.

„Comportamentul violent al tânărului este interpretat ca fiind rezultatul unor factori multipli, inclusiv influențe sociale, politice, declarațiile politice populare, lipsa educației emoționale sau situații de stres personal. Este crucial să ne întrebăm de ce tânărul a ales să acționeze astfel și cum putem interveni pentru a preveni astfel de comportamente în viitor, prin educație, dialog deschis și sprijin psihologic”, a explicat psihologul.

Lipsa de educație și expunerea la modele negative se numără printre factorii ce alimentează comportamentul agresiv.

„Grupurile vulnerabile pot include tinerii care sunt expuși la violență acasă, care au acces limitat la educație sau care cresc într-un mediu cu influențe negative. De asemenea, minoritățile sau cei nou veniți într-o societate pot fi mai expuși la discriminare și violență. Este esențial să lucrăm împreună pentru a crea medii sigure și incluzive pentru toți cetățenii”, a punctat Leca.

O bună conviețuire trebuie să se fundamenteze pe anumite valori comune, avertizează psihologul.

„Societatea românească, în ansamblu, este într-un proces continuu de schimbare și adaptare. Există părți ale societății care demonstrează o mare toleranță și dăruire pentru diversitate și incluziune, dar există și zone în care mai este nevoie de progres. Prin promovarea valorilor de respect, empatie și înțelegere, societatea poate deveni mai unită și mai tolerantă”, a concluzionat Radu Leca, pentru Ziare.com.

