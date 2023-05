Confruntări violente au loc în Kosovo între forțele de menținere a păcii dislocate de NATO în zona și presupuși cetățeni din minoritatea sârbă. Mai multe surse de informații acuză, pe de altă parte, că protestatarii violenți sunt infiltrați de regimul de la Belgrad pentru a crea haos și a destabiliza Kosovo.

Un diplomat kosovar pe nume Sylë Ukshini a făcut publice informații legate de participarea la protestele violente înregistrate în zilele de 29-30 mai, a unui polițist din Serbia pe nume Dragan Smigič. Sursele din Kosovo l-au identificat drept lucrător la un post de poliție din orașul sârb Rudare. În filmare și în mai multe fotografii apare lovind violent în forțele de ordine cu bastonul specific poliției sârbe.

Tomorrow, all nationalities in #Kosovo, young and old, politicians, priests and imams, should take to the streets in solidarity with #NATO and the Kosovo Police.

Pictures from today show heroic deeds from all of them, and we must unite against this Vucic-orchestrated brutality. pic.twitter.com/gfLn0P4NDE