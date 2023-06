Un ofițer NATO responsabil cu acțiuni de comunicare a făcut declarații din spatele unui gard de sârmă ghimpată în spatele unui localități din nordul statului Kosovo.

În ultimele zile au avut loc altercații violente, provocate în mare măsură de facțiuni extremiste sârbe, soldate cu peste 30 de răniți din rândul Kosovo Force (KFOR), forțele de menținere a păcii formate din soldați NATO.

Un ofițer NATO a vorbit din fața primăriei orașului Zvecan, acolo unde au avut loc protestele cele mai violente, pentru membri ai Srpska Lista, partid sârb din Kosovo controlat de administrația Vucic de la Belgrad.

Mărturia a fost făcută din spatele gardului de sârmă ghimpată montat de soldații KFOR pentru a proteja administrația locală.

If there's one video you need to watch about the recent events in northern Kosovo, it's this.

American NATO soldier tells the truth about the attacks on NATO soldiers to the face of Srpska Lista senior officials.

Srpska Lista is directly controlled by Serbia's regime. pic.twitter.com/qTy1QiBGKR