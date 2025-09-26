Bărbat de 52 de ani, reținut după ce a luat de mână o elevă cu forța în apropierea școlii. Fata a fost salvată de trecători

Bărbat de 52 de ani, reținut după ce a luat de mână o elevă cu forța FOTO /Unsplash

Un bărbat care a abordat o elevă minoră, pe care nu o cunoștea, a fost reținut după ce un polițist în timpul liber a văzut incidentul de joi, 25 septembrie. Buzoianul este cercetat pentru loviri sau alte violențe după ce ar fi luat fata de mână împotriva voinței ei, în apropierea școlii.

Joi, în jurul orei 12:00, oamenii legii au fost sesizați că, pe o stradă din municipiul Buzău, un bărbat ar fi abordat o minoră, pe care ar fi luat-o de mână împotriva voinței sale, generându-i o stare de temere, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău.

„Imediat după comiterea faptei, bărbatul a fost imobilizat de către persoanele aflate în zonă, care au sesizat imediat poliția. În urma sesizării, la fața locului au intervenit echipaje din cadrul Poliției municipiului Buzău, care au preluat persoana și au condus-o la sediul poliției în vederea clarificării situației. Din investigații a reieșit că persoana adultă implicată este un bărbat de 52 de ani, din Unguriu”, a transmis IPJ Buzău.

După ce a fost luat în custodie, bărbatul a fost reținut de polițiști, în vederea continuării cercetărilor.

„În baza materialului probator administrat, sub coordonarea parchetului, polițiștii au luat față de bărbat măsura reținerii, pentru 24 de ore, pentru lovirea sau alte violențe. Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și luarea măsurilor legale ce se impun”, informează sursa citată.

Conform unor surse din Poliție, o elevă a Școlii Nr. 11 din municipiul Buzău ar fi fost abordată și luată de mână de un bărbat, pe stradă, în timp ce se deplasa spre cursuri. În acel moment, pentru că nu l-a cunoscut, eleva s-ar fi smucit din mâna bărbatului, a strigat și a fugit spre școală, în zonă fiind prezenți mai mulți martori.

Printre cetățenii care se aflau în preajma școlii se afla și un polițist aflat în timpul liber, care a surprins momentul în care eleva s-a speriat și ar fi spus că nu îl cunoaște pe bărbatul respectiv.

