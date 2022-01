Opt polițiști și jandarmi au descins, duminică noaptea, 16 ianuarie, în jurul orei 1:00, peste o familie care serba o zi de naștere, într-un bloc din Târgu Jiu, după ce au fost sesizați că e muzica prea tare și nu se respectă regulile impuse de pandemie.

”Cu ocazia intervenției, doi bărbați, de 34 de ani, din municipiul Târgu Jiu, s-au manifestat agresiv față de forțele de ordine și le-ar fi adresat totodată și amenințări cu moartea, împreună cu alți doi bărbați, de 36 și 37 de ani”, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Gorj.

Agresorii au fost imobilizați și conduși la sediul Poliției Municipiului Tg-Jiu.

”Au venit la noi la ușă opt polițiști și jandarmi, cu toate că muzica nu era tare încât să deranjeze vecinii. Am deschis, ne-au cerut un buletin, le-am dat și am stat de vorbă, le-am spus că suntem nouă persoane, dintre acestea, cinci făceam parte din aceeași familie. Între timp a ieșit și ginerele meu la ușă și le-a spus că am oprit muzica de tot, iar unul dintre polițiști l-a prins de braț să-l scoată afară din apartament, cu toate că le-a zis că și el locuiește acolo”, a povestit unul dintre membrii familiei pentru gorjonline.ro.

”Au dat cu spray lacrimogen fără să-i intereseze că aveam fetița în brațe. Am apucat doar să duc minora de 2 ani în camera, iar când m-am întors mi-au dat cu spray direct în față. Toți cei din casă eram leșinați pe jos, iar după ce ne-am revenit, ginerele s-a dus pe balcon și ei au intrat peste noi, l-au luat forțat și l-au scos afară din apartament, însă în fața ușii l-au bătut. Mi-au distrus apartamentul. Nu au ținut cont de copil, iar când le-am spus să cheme o salvare pentru fetiță, din cauză că vomita, au spus că nu este treaba lor”, a relatat una dintre femei.

Pe imagini se poate observa cum toți cei opt polițiști și jandarmi sunt în apartament și îi imobilizează pe bărbat, iar unul dintre aceștia e bruscat, în timp ce e căzut, în fața ușii.

Cu toții au ajuns la audieri la Poliția Municipiului Târgu-Jiu, însă niciunul dintre bărbați nu a fost reținut.

IPJ a comunicat că doi dintre bărbați și o femeie, din cei aflați în apartament, au formulat și ei plângeri împotriva polițiștilor pentru purtare abuzivă și violare de domiciliu, iar conducerea instituției a dispus efectuarea de cercetări pentru stabilirea situației de fapt.

”În noaptea de 16/17 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că, în incinta unui apartament de pe raza municipiului Târgu Jiu, mai multe persoane tulbură ordinea și liniștea publică. Cu ocazia intervenției, doi bărbați, de 34 de ani, din municipiul Târgu Jiu, s-au manifestat agresiv față de forțele de ordine și le-ar fi adresat totodată și amenințări cu moartea, împreună cu alți doi bărbați, de 36 și 37 de ani, din municipiul Târgu Jiu.

Ulterior, agresorii au fost imobilizați și conduși la sediul Poliției Municipiului Târgu Jiu, fiind dispusă efectuarea de cercetări de către conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, în vederea stabilirii situației de fapt.

Doi dintre bărbați, precum și o femeie, care se aflau în apartament, au formulat plângeri penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de purtare abuzivă și violare de domiciliu. În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, iar plângerile cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ultraj, purtare abuzivă și violare de domiciliu, au fost înaintate către unitatea de parchet competentă”, se arată în comunicatul de presă al IPJ Gorj.

