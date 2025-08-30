Ce pedeapsă riscă puștiul violent care a agresat un livrator asiatic

Autor: Andi Miron
Sambata, 30 August 2025, ora 10:03
Ce pedeapsă riscă puștiul violent care a agresat un livrator asiatic
Livrator Glovo, mână cu cătușe / FOTO: Unsplash.com

Puștiul de 20 de ani care a agresat un livrator asiatic a ajuns într-un timp record, un exemplu negativ, la nivel național. După comiterea faptelor reprobabile, tânărul a ajuns în atenția procurorilor.

Doar anchetatorii pot stabili încadrarea faptei sau a faptelor, iar ulterior, dacă va fi cazul, judecătorii vor decide ce pedeapsă ar putea primi cetățeanul agresiv, care, potrivit primelor informații, obișnuia să publice în mediul online imagini cu arme albe și mesaje ce îndeamnă la violență.

Până la finalizarea anchetei, cel mai cunoscut aspect este faptul că tânărul de 20 de ani s-a filmat în timp ce i-a transmis un mesaj discriminatoriu livratorului asiatic, după care l-a lovit. Dacă va fi găsit vinovat pentru comiterea faptei de loviri sau alte violențe, puștiul riscă niște ani de închisoare.

Potrivit legii:

Lovirea sau alte violențe (art. 193 Cod penal)

- 6 luni - 3 ani de închisoare sau amendă;

- 1 an - 5 ani de închisoare sau amendă dacă se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile;

- limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime dacă: victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; dacă victima este un minor; dacă fapta e săvârșită în public; dacă făptuitorul are asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o substanță sau un animal ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor. În cazurile menționate la acest punct, acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.

Alte fapte asociate persoanelor xenofobe

În general, violențele orientate împotriva altor cetățeni străini pot fi însoțite de alte comportamente deviante, precum:

Amenințarea (art. 206 Cod penal)

- 3 luni - 1 an de închisoare sau amendă;

- acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a victimei.

Incitarea la violență, ură sau discriminare (art. 369 Cod penal)

- 6 luni - 3 ani de închisoare sau amendă.

Tulburarea ordinii și liniștii publice (art. 371 Cod penal)

- 3 luni - 2 ani de închisoare sau amendă pentru tulburarea ordinii și liniștii publice prin amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanelor;

- 1 - 5 ani de închisoare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice prin violențe comise împotriva persoanelor sau bunurilor. Limitele speciale se majorează cu o treime dacă persoana care comite fapta are asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o substanță sau un animal ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.

În caz de concurs de infracțiuni (art. 39 Cod penal), se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte:

- când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;

- când s-au stabilit numai pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;

- când s-au stabilit o pedeapsă cu închisoare și o pedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii;

- când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare și mai multe pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa cea mai mare închisoare plus 1/3 din restul pedepselor de închisoare, iar în cazul amenzii se aplică aceeași regulă.

#violente, #Justitie, #migranti , #Justitie
