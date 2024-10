Mai multe suburbii ale Lisabonei au fost afectate de incidente violente marţi seara, 22 octombrie, pentru a doua noapte consecutiv, după moartea unui bărbat de culoare, ucis de poliţie în circumstanţe care au fost denunţate de mişcările antirasiste, relatează AFP.

Poliţia a anunţat miercuri arestarea a trei persoane şi circa 60 de incidente în Lisabona şi în alte şapte comune din jurul capitalei Portugaliei.

Doi poliţişti au fost răniţi de pietre aruncate de protestatari şi două vehicule ale forţelor de ordine au fost avariate, în timp ce două autobuze şi alte nouă vehicule au fost incendiate, a anunţat poliţia portugheză într-un comunicat.

Alte două persoane au fost rănite, fiind înjunghiate "se pare de indivizii care au sustras şi incendiat" unul dintre autobuze, a mai spus sursa citată, precizând că starea persoanelor rănite nu este gravă.

🇵🇹 Portugal is a small USA

Yesterday, there was a BLM here - police shot a migrant from Africa.

The police reported in a press release about an attempt to detain 43-year-old Odair Moniz in the Cava de Moura quarter in Amadora, who tried to escape in a stolen car, pic.twitter.com/mJprGFUup9