Efectele muncii "la negru" in statele UE: Din 2016 si pana in prezent a fost eliberat un singur atestat de recunoastere a experientei profesionale

Aceasta a precizat ca exista o singura conditie pentru obtinerea acestui atestat si anume aceea ca persoana respectiva sa fi lucrat cu forme legale si sa demonstreze, cu acte, timpul lucrat in acel domeniu."Persoanele care au lucrat intr-un stat membru UE trebuie sa stie ca accesul sau exercitarea anumitor activitati cu calificari de nivel mediu necesita ca dovada suficienta a cunostintelor si aptitudinilor, exercitarea in prealabil a acelei activitati intr-un alt stat membru, pentru un anumit numar de ani. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale face recunoasterea experientei profesionale in baza unei declaratii pe proprie raspundere data in fata notarului din care rezulta experienta profesionala si a prezentarii unei dovezi a perioadei lucrate in strainatate si emite un Atestat de Recunoastere a Experientei Profesionale. Este o procedura folosita in statele membre UE.Am avut curiozitatea sa consult Registrul atestatelor de recunoastere in Romania a experientei profesionale aflat in coordonarea Ministerului. Din 2016 si pana in prezent un singur atestat eliberat. Unul singur. Nici cereri nu au fost foarte multe. Cam 15 pe an", a scris ministrul Muncii, pe pagina sa de Facebook Ea a subliniat ca "i se spune" ca persoanele care solicita un astfel de atestat nu reusesc sa faca dovada faptului ca au muncit cu forme legale."Aici alta discutie. Revin asupra importantei de a lucra cu forme legale. Mai sunt situatii in care desi au lucrat cu forme legale, nu pot obtine documente. Aici ma gandesc sa aplic modelul formularelor europene pentru recunoasterea vechimii in munca pentru pensie, comunicate de institutiile statelor membre unde s-au inregistrat contributii. Impresia mea este ca nu s-a facut suficienta promovare si ca oamenii pur si simplu nu stiu. Oamenii nu stiu ca, dupa o perioada lucrata intr-un stat membru UE unde au dobandit o calificare profesionala, pot reveni acasa, pot realiza o munca in acea specializare si ca Statul le poate facilita recunoasterea automata a acestor calificari obtinute.Cu o singura conditie. Sa fi lucrat cu forme legale si sa demonstreze, cu acte, timpul lucrat in acel domeniu. De exemplu, dupa 12 ani lucrati in Italia la o firma de instalatii sanitare, persoana se poate angaja pe un asemenea post in Romania, fara a fi nevoie de alte cursuri de formare profesionala costisitoare.Romanii sunt foarte respectati in strainatate cand vine vorba de calitatea muncii si seriozitatii lor. Tocmai pentru acest lucru, trebuie respectati si sprijiniti atunci cand revin in tara si vor sa munceasca", a precizat ministrul Muncii pe reteaua de socializare.