Ministrul Muncii a controlat personal mai multe cluburi si terase de pe litoral: "Am vazut si clienti iritati de prezenta noastra"

Violeta Alexandru a precizat ca Guvernul nu doreste sa inchida aceste localuri, dar trebuie ca sanatatea angajatilor si a clientilor sa fie protejata. Violeta Alexandru a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, sustinua la Constanta, ca a avut discutii la sfarsitul acestei saptamani cu manageri de terase si cluburi de pe litoral si le-a transmis observatiile sale."Nu am venit aici intr-un control tipic, sunt institutii pe raza judetului Constanta care au atributii sa efectueze control. In ceea ce ma priveste, eu am avut un dialog cu fiecare dintre manageri cluburilor, teraselor, hotelurilor pe care le-am vizitat, am avut o discutie deschisa, le-am spus care sunt observatiile mele. Le-am comunicat faptul ca nu isi doreste nimeni, guvernul nu isi doreste ca activitatea lor sa fie intrerupta. Am reamintit faptul ca am facut impreuna eforturi pentru a-si tine angajatii in somaj tehnic, adica sa nu ii piarda, ca am facut impreuna eforturi pentru ca sanatatea angajatilor si a clientilor sa fie protejata si a venit momentul sa intoarca aceasta responsabilitate in sensul de a lua masuri suplimentare", a declarat ministrul Muncii.Violeta Alexandru a mai afirmat ca a vazut si clienti nemultumiti de prezenta echipelor de control, dar ca nu se poate imagina o situatie sub control si fara responsabilitatea celor care merg in aceste cluburi."Am vazut si clienti nemultumiti si iritati de prezenta noastra, ceea ce inseamna ca trebuie sa fac un apel si deopotriva la agentii economici, dar si la cei care viziteaza aceste cluburi, nu se poate imagina o situatie sub control fara responsabilitatea ambelor parti si a oamenilor care intra in aceste cluburi si care trebuie sa dezinfecteze la intrare si care trebuie sa tina o distanta corespunzatoare. Dar mesajul meu a fost in primul rand catre patroni, catre manageri, catre cei care au responsabilitatea organizarii spatiului in care isi desfasoara activitatea", a mai transmis Violeta Alexandru.Ea a precizat ca a spus managerilor localurilor ca atunci cand zona de la intrare este aglomerata, sa apeleze la ajutorul Jandarmeriei."Le-am spus faptul ca, atunci cand au situatii de aglomerare la intrare, trebuie sa apeleze, daca persoanele care aglomereaza acest spatiu de intrare sunt pe domeniul public, trebuie sa apeleze la Jandarmerie. Inteleg ca se opreste competenta dansilor pe raza localului respectiv, dar atunci cand vad o aglomeratie formata la intrare, pe langa faptul ca trebuie sa trateze putin mai serios obligatia de a crea culoare de acces, trebuie sa apeleze la Jandarmerie si sa colaboreze cu institutiile pentru a putea a organiza spatiul respectiv de asteptare. Pe mine in schimb m-a surprins ca era acest spatiu de asteptare, inteleg ca programarile se fac online sau prin telefon", a spus ministrul Muncii.Violeta Alexandru a mentionat ca o concluzie preliminara este ca agentii economici sa fie mai atenti la procesul de rezervare deoarece pare ca preiau rezervari peste numarul optim."Vorbeam de dimineata cu domnul prefect si ii impartaseam concluzia mea preliminara, aceea ca agentii economici trebuie sa fie putin mai atenti la procesul asta de rezervare de locuri in localuri, pare ca se preiau rezervari peste numarul optim necesar, probabil in ideea in care unii dintre clienti pleaca si elibereaza spatiul si atunci vor sa fie pregatit sa aiba pe altcineva imediat la intrare pentru a putea ocupa locul, dar cert este ca aceasta zona de programare, daca tot o facem si daca tot ne straduim, pentru ca am observat ca se straduiau, niciunul dintre dansii nu mi-a dat impresia ca nu incearca sa se conformeze. Ma refer la localuri de tip terase si cu zona aceasta intre terasa si spatiu inchis, practic unde se desfacusera geamurile si unde regimul era semi-deschis", a explicat Violeta Alexandru.Ea a mai cerut managerilor si personalului localurilor sa dea un exemplu si sa poarte corect masca."Am o problema cu modul in care se fac rezervarile si cred ca trebuie identificata cauza pentru care se creeaza aglomerare in fata cluburilor. Am cerut in primul rand managerilor si personalului sa dea un exemplu, unii dintre dansii stateau cu masca pe sub barbie, agatata de ureche, agatata de un nasture. Eu stiu ca este cald, ma rog aseara cand am fost era putin mai racoare, este cald, este poate un disconfort pentru unii dintre dansii intrucat au de lucrat un numar de ore, dar nu avem o alta solutie. Nu poti sa ceri unui om sa poarte masca si tu care mergi in interior sa iei mancare, care te duci catre mese si te apropii de client sa nu faci acest lucru", a explicat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii spune ca a observat ca pot fi luate masuri suplimentare pentru distantarea meselor."Am observat, de asemenea, ca pot fi luate masuri suplimentare pentru distantarea meselor. Nu m-am dus cu metrul sa masor, repet nu a fost acesta scopul, acestea sunt zonele in perioada verii care au o aglomeratie inteleasa de sezonul estival, inteleasa in termenii sezonului estival si aici am venit sa dau acest mesaj catre dansii, avem nevoie sa se implice mai mult, avem nevoie sa facem intr-adevar echipa, Guvern si agenti economici, pentru ca fara aceste masuri suplimentare ma tem ca ne putem astepta la cresterea numarului de cazuri de persoane infectate si asta inseamna inchiderea lor. Nu ne dorim, de aceea i-am si ajutat, de aceea i-am si inteles, a venit momentul sa se implice mai mult si sa-si gestioneze corespunzator activitatea in interior", a mai afirmat ministrul Muncii.Intrebata daca a fost in zona unde se dansa, Violeta Alexandru a raspuns: "Erau putine zone clasice in care se dansa, un singur club avea o zona in care intr-adevar persoanele se apropiasera mai mult pentru ca indepartasera chiar dansii mesele. In mod evident acolo am avut o discutie in care managerul spatiului respectiv s-a justificat ca le spune in continuu sa ramana in grupuri mai mici, sa pastreze distanta, dar despartisera chiar dansii mesele respective".Violeta Alexandru a mai fost intrebata cand crede ca ar putea fi deschise restaurantele, afirmand: "Simt dupa aceasta vizita ca avem nevoie sa vedem care este reactia celor din turism, din HoReCa, ca urmare mesajului pe care il dau, mai multa responsabilitate, daca nu vedem aceste semnale, in mod evident coroborat cu statisticile pe care le urmarimin ceea ce priveste numarul de imbolnaviri, cu siguranta evaluam cu mult mai sever decat am fi facut-o cu ceva timp in urma".