Ministrul Muncii acuza o campanie PSD impotriva sa, dupa ce Mircea Badea i-a facut public numarul telefonului privat: "Partidul acesta este iresponsabil"

Totul a inceput cand Mircea Badea, revoltat de cazul fetitiei de 13 ani, care a fost umilita si batuta de alte trei copile cu varste cuprinse intre 12 si 14 ani. Mama fetei de 14 ani lucreaza de 18 ani la Directia pentru Protectia Copilului, iar realizatorul Antena3 cere ca aceasta sa fie data afara de la serviciu."Este o perioada cu multe incercari, oamenii sunt tensionati, o tensiune pe care PSD o incurajeaza, o alimenteaza. Nu cred ca am mai trecut vreodata printr-o perioada ca aceasta, cu o asemenea violenta de limbaj intretinuta si chiar stimulata de PSD. Se folosesc de oameni si de necazurile lor pentru a incita la violenta. Partidul acesta este iresponsabil.Acum cateva zile a avut loc un incident violent intre mai multe fete provenind din mai multe familii din Tg. Jiu. Este foarte grav ca se intampla astfel de lucruri. Si este, deopotriva, regretabil ca aceste adolescente au un astfel de comportament. Cu siguranta, cauzele sunt profunde si trebuie inteles bine acest fenomen," continua Violeta Alexandru Potrivit ministrului, in cazul de fata institutiile publice de pe plan local au si intervenit. Politia a intervenit, conform procedurii."PSD de fapt nu vrea sa functioneze statul, institutiile care au responsabilitati. Vrea violenta. Cine este cea mai buna tint - ministrul caruia ii cere sa o concedieze pe mama fetei dintr-o institutie, DGASPC (aici lucreaza mama fetei), care oricum nu este in subordinea mea, ci a Presedintelui Consiliului Judetean, PSD-istul Mihai Popescu. L-a vazut cineva la fata?Popescu, banuiesc ca nu ai liniste pana nu se face lumina in acest caz. Semnezi cumva demiterea mamei fetitei? Asa iti cere partidul, direct sau prin interpusi.ANDPDCA, care se ocupa metodologic de politicile privind protectia copilului, angajatii DGASPC fiind in subordinea Consiliului Judetean, ma informeaza constant asupra acestui caz. Inclusiv cu privire la presiunile privind desfacerea contractului de munca al mamei.Raspunsul la aceste intrebari, venite de la oamenii instigati la ura, il va da Presedintele CJ Gorj, Popescu.In ceea ce ma priveste, sunt convinsa ca mama fetei agresive sufera. Va trebui sa suporte si consecintele actiunii fetei ei, imi imaginez ca nu exista o pedeapsa mai mare pentru o mama ca repercusiunile legale pe care le va suporta adolescenta. Nu sunt eu in masura sa ma pronunt in ce masura exista vreo legatura intre comportamentul fetei si mediul de familie. Sunt institutii care verifica toate aceste aspecte.Ce sunt in masura sa fac - si nu ma feresc deloc - este sa cer institutiilor sa judece, in mod obiectiv, faptele si sa nu amestece lucrurile.Prefer sa se dea cu pietre in mine decat sa se faca abuzuri doar pentru ca se porneste o campanie dintr-o anumita parte a presei. Prefer sa ma injure toti cei organizati de PSD (sigur ca gestionez mai greu blestemele la adresa fetitei mele) decat sa fac o nedreptate unui om, printr-o declaratie neinspirata ca ar trebui, pentru un gest de neacceptat al copilului, mama sa fie data afara de la serviciu, indiferent de locul unde aceasta munceste.Acesta este si un apel la luciditate si decenta.Haideti sa scoatem copiii din ecuatia luptelor politice si sa ne concentram la felul in care putem crea conditii decente de munca si de viata pentru familiile din Romania, ca sa putem creste impreuna copii buni," conchide Violeta Alexandru.