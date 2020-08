Ministrul Muncii afirma ca pensiile vor creste de la 1 septembrie: Se fac mai multe scenarii cu privire la procentul de majorare

"Pensiile vor creste. Este si o obligatie si o determinare pe care o avem ca in pofida situatiei generate de pandemie, cu efect direct asupra economiei, sa facem ce trebuie facut pentru ca romanii sa aiba pensiile crescute de la 1 septembrie si acesta este un angajament ferm pe care Guvernul il face. Mai avem cateva zile pana cand Ministerul Finantelor va termina evaluarea - eu am obiceiul sa vorbesc despre cifre, sume si decizii doar cand am in fata toate elementele.Se fac, intr-adevar, mai multe scenarii, dar nu are sens sa va confirm sau sa va inaintez alte cifre, pentru ca nu aceasta este abordarea pe care eu, personal, o am. Astept ca Ministerul Finantelor sa ne puna la dispozitie evaluarea necesara cu privire la incasarile in buget in aceasta perioada deosebit de dificila din economie si, in functie de ceea ce gasim, cu toata transparenta, vom explica ce se poate face, in ce calendar si asa mai departe", a afirmat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a adaugat ca "pensiile vor creste cu siguranta", pentru ca Guvernul isi da "seama de nevoile pe care le au pensionarii, de a-si acoperi toate cheltuielile necesare".Violeta Alexandru s-a aflat luni intr-o vizita de lucru in judetul Alba.