Ministrul Muncii: Alocatiile pentru copii vor creste cu 20% la inceputul anului 2021 si tot cu 20% la jumatatea anului viitor

Violeta Alexandru a vorbit, la RFI, despre ce se va intampla cu pensiile si alocatiile copiilor in 2021."Vor creste. Din punctul de vedere al liberalilor, lucrurile sunt foarte clare. In primul rand, in programul nostru de guvernare, pentru cresterea pensiilor am spus foarte clar ca avem in vedere o crestere care sa acopere 100% rata inflatiei si 50% din castigul salarial mediu brut pe economie. Acest lucru constituie baza de plecare in discutiile cu ceilalti parteneri, pentru ca suntem intr-o coalitie in acest moment si deciziile le luam impreuna. Pentru plata alocatiilor, va reamintesc ca noi am avut o gandire de crestere etapizata, pentru a putea face fata bugetul acestei solicitari de dublare a alocatiilor. Va fi o crestere la inceputul anului viitor, a doua crestere, de fapt, dupa cea de anul acesta. A treia va fi la jumatatea anului viitor si ultimele doua, peste doi ani. Prin urmare, pozitia PNL este foarte clara, de crestere atat a pensiilor, cat si a alocatiilor, cu o abordare echilibrata si bazata pe situatia economica existenta, in sensul de crestere a numarului de salariati, pentru ca de pe urma muncii lor si a contributiilor pe care le platesc acesti oameni care muncesc, putem acoperi toate aceste obligatii, pe care le privim cu toata responsabilitatea", a afirmat ministrul Muncii.Alexandru a mentionat ca deciziile vor fi luate impreuna cu ceilalti parteneri din coalitia de la guvernare."In programul de guvernare, pentru noi, lucrurile sunt foarte clare, vor creste atat pensiile, cat si alocatiile. Prima poza a incasarilor la buget o avem la finalul acestui an, cand se pregateste bugetul pentru anul viitor. In functie de aceasta situatie, pentru ca toate platile se fac functie de incasarile la buget, Ministerul Finantelor va avea o comunicare publica concreta vizavi de cuantumul cresterii, ma refer la pensii. Pentru alocatii, cum stiti, cresterile sunt deja prevazute in Ordonanta pe care am modificat-o pe acest subiect, 20% la inceputul anului si inca 20% la jumatatea anului si la fel si peste doi ani (...). Liberalii sunt oameni responsabili, care nu vand iluzii, promit lucruri, pana nu se verifica cu temeinicie situatia incasarilor la buget", a sustinut ministrul Muncii.CITESTE SI: