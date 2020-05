Ministrul Muncii: Companiile care au avut fonduri europene dar au incasat si somaj tehnic vor fi verificate

Ziare.

"In cea mai mare parte mi-au fost confirmate asteptarile. Sunt, insa, si destule situatii din alta categorie. Sper sa reusesc sa scot odata si odata din amortire Inspectia Muncii sa iasa pe teren si sa faca aceste verificari.Sunt si companii care au intrat in panica si urmeaza sa fie verificata situatia celor care au avut fonduri europene si, in acelasi timp, au incasat somaj tehnic. Exista mai multe verificari care se fac in continuu. Se fac verificari nu numai la firme, ci si la PFA-uri, la intreprinderi familiale.Avem mai multe culoare pe care le verificam. Folosesc foarte mult si semnalele de la oameni care imi scriu, fara exagerare, cateva sute de mesaje pe zi, despre anumite probleme inclusiv pe aceasta speta.Saptamanal, am o situatie, dar repet in cea mai mare parte asteptarile mi-au fost confirmate. Daca ne uitam la ce aveam de ales, intre un sistem ultra complex de verificare, am preferat sa folosesc o cale de munca. In cea mai mare parte sunt oameni corecti, dar mai avem si probleme", a spus Alexandru, la Europa FM.Conform datelor centralizate de Inspectia Muncii si publicate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, publicate luni, la nivel national se inregistrau 403.459 de contracte de munca ca fiind incetate.Dintre cele 403.459 contracte de munca inregistrate ca incetate, un numar de 71.603 sunt din categoria Comert cu amanuntul si repararea autovehiculelor si motocicletelor, 71.300 din Industria prelucratoare si 59.583 din Constructii.De asemenea, numarul contractelor de munca suspendate inregistrate, vineri, in evidentele Inspectiei Muncii, era de 586.462.Dintre acestea, 150.225 sunt din Industria prelucratoare, 96.322 sunt din domeniul Comert cu amanuntul si repararea autovehiculelor si motocicletelor, si 100.069 din domeniul Hoteluri si Restaurante.