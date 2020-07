Ministrul Muncii, despre majorarea alocatiilor: Nu este o chestiune de optiune sa respectam decizia Curii Constitutionale

"Nu este o chestiune de optiune sa respectam decizia Curii Constitutionale. Pana la 1 august echipa guvernamentala va lua decizia corespunzatoare pentru punerea in aplicare a deciziei Curtii Constitutionale. Suntem pregatiti sa luam aceasta decizie in corespondenta cu posibilitatile pe care le are bugetul pentru sustinerea, atat in perioada urmatoare, cat si in anii urmatori. (...)Subliniez faptul ca decizia Curtii Constitutionale nu este o optiune, ci este o obligatie. (...) aceasta optiune se bazeaza exclusiv pe o analiza obiectiva a posibilitatilor pe care bugetul le are in vederea sustinerii tuturor cheltuielilor solicitate" a declarat Violeta Alexandru sambata, intr-o conferinta de presa, intrebata daca Guvernul va pune in aplicare legea privind dublarea alocatiilor pentru copii.In acest context, ministrul a acuzat ca primeste la minister "aproape zilnic" din partea PSD , proiecte care vizeaza diverse cheltuieli, fara a avea acoperire bugetara, ea sustinand ca aceste demersuri "fac impresia unei strategii coordonate" care arata "o abordare de partid neserios, care nu tine cont de nimic"."Spre deosebire de PSD care trimite, cel putin Ministerului Muncii, aproape zilnic proiecte din Parlament de dublare, de triplare, de patru, de cinci ori a mai multor tipuri de cheltuieli, fara sa indice sursa bugetara, constient, PSD, ca aceste propuneri sunt populiste si ca nu pot avea toate corespondent in posibilitatile bugetare, toate aceste abordari va arata faptul ca ceea ce-si propun este realmente sa fie populisti si sa sugereze populatiei ca doar ei se intereseaza de aceste lucruri" a afirmat Alexandru.Alexandru a reafirmat ca PNL "a luat decizia cresterii atat a pensiilor cat si a alocatiilor" iar in ceea ce priveste implicatiile bugetare Ministerul Finantelor Publice urmeaza sa prezinte o situatie a incasarilor la buget in baza careia guvernul va anunta decizia legata de modul in care se vor face aceste majorari."Suntem constienti, nu doar eu ci si colegii mei, de necesitatea de a creste pensiile. Nu este o cestiune de la care sa ne sustragem, insa o decizie legata de procent, de ce se poate face, de eventuale modificari ale prevederilor legii in vigoare pe care o avem in acest moment va fi luata pe baza evaluarii pe care Ministerul Finantelor o va prezenta foarte curand" a conchis ministrul Muncii.