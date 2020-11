Ministrul Muncii, despre majorarea pensiilor cu pana la 40 la suta: "Nu vindem iluzii"

"Sun si eu la casele de pensii ca si pensionarii care suna si nu li se raspunde la telefon. Adevarul este ca oamenii din sistemul public sunt unii dintre ei plictisiti de jobul pe care il au. Pesnionarii sunt oameni care au nevoie de multa rabdare, au nevoie sa li se explice ce se intampla din momentul in care isi depun actele. Am pus la punct un sistem prin care se simplifica procedurile. E foarte greu sa faci schimbari in sistemul public, este un sistem mult mai complex decat mandatul de ministru. Eu am dat niste semnale, ma pun intotdeauna in postura beneficiarilor de servicii publice. Ma pun in postura lor si vreau sa vad cum functioneaza servicile. Nu sunt intotdauna multumita, dar se poate. Usor, usor o sa reusim sa facem performanta in sistem.Sunt mai multi pasi care trebuie facuti. Eu nu am vrut schimbari imediate, le-am dat indicatori de performanta si m urmarit daca se indeplinesc sau nu, iar unii nu fac eforturi deloc. Cred ca trebuie facute schimbari acolo unde ele sunt obiective. Sunt adepta performantei in sistem si acordarii unor sanse, dar unde nu se performeaza trebuie schimbare", a declarat ministrul Muncii."Acest guvern este corect, pensiile vor creste si anii viitori in functie de posibilitatile bugetare. Este un an extraordinar de dificil si vedem cu totii ce se intampla. Noi am decis sa facem o crestere a pensiilor in limita bugetului, desi nicio tara din Europa nu a luat o astfel de deizie. Ne preocupa cresterea pensiilor in continuare, dar nu suntem oamenii care sa vanda iluzii. Pesionarii trebuie sa stie ca ne-am ingrijit de situatia copiilor lor, a salariatilor, am alocat peste 7 miliarde celor care au avut nevoie de sprijin in pandemie. Ii rog sa aiba incredere intr-o echipa corecta, pentru ca ne preocupa cresterea pensiilor", a spus Violeta Alexandru.