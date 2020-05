Ministrul Muncii, despre poza devenita viral cu premierul si cativa ministri: Pe vremea PSD, s-ar fi facut tot posibilul ca lucrurile sa fie musamalizate

Ziare.

"Fotografia de la guvern a fost asumata, explicata, sanctionata. Reactie fireasca, intr-o alta perioada, pe vremea PSD, s-ar fi facut tot posibilul ca lucrurile sa fie musamalizate. Inclusiv criticile din spatiul public au fost in linia normalitatii, oamenii spunandu-si parerea. Daca nu ar fi fost critici, personal as fi fost ingrijorata.Este mai bine cu o greseala asumata prin plata imediata a amenzii decat cu intimidare si cu acoperitul lucrurilor prin diverse metode. Foarte bine ca s-a luat atitudine. De final, admit ca recunosc pana la detaliu, din proprie experienta la Minister pe diverse teme, tactica PSD/surse din interior", a scris Violeta Alexandru pe Facebook Reamintim ca o fotografie in care apar premierul Ludvic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri care au in mana pahare sau tigari a fost distribuita intens vineri seara pe Facebook. Fotografia a fost facuta intr-unul dintre birourile de la Guvern, iar cele mai multe comentarii ale utilizatorilor au fost negative.Sambata, atat premieriul, cat si ministrii care apareau in imagine au fost amendati pentru ca fumau intr-un spatiu public si pentru ca nu purtau masca . Guvernul a anuntat ca amenzile au fost achitate.