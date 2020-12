Ministrul Muncii, despre viitoarea decizie CCR in cazul pensiilor speciale: "Raman cu speranta ca judecatorii Curtii vad cum oamenii cer dreptate"

In ceea ce priveste decizia unor parlamentari de a demisiona inainte de terminarea mandatului, invocand de dorinta de a nu beneficia de astfel de drepturi, presedintele PNL Bucuresti considera ca acestea sunt "actiuni electorale", Violeta Alexandru catalogand "de un populism iesit din comun" gesturile unor parlamentari din PSD in acest sens."Fac apel la eforturile colegilor mei liberali de a promova in Parlament un proiect pentru eliminarea pensiilor speciale. Noi suntem pentru respectarea principiului contributivitatii. Este singurul principiu care ar trebui sa stea la baza stabilirii unei decizii de pensionare. Cei care au lucrat in anumite domenii si care justifica prin aceste pensii speciale faptul ca au avut anumite incompatibilitati si ca de-a lungul carierei nu au putut sa desfasoare alte activitati tocmai pentru ca erau incompatibili, imi place sa cred ca au stiut ca acea meserie vine cu anumite constrangeri si ca nu au folosit parghiile date de lobby-ul din Parlament pentru a-si crea pentru anumite categorii pensii speciale.Un singur principiu este corect in Romania: sa primesti o pensie in functie de cat ai contribuit. Altminteri, nu incurajam oamenii sa munceasca. Daca oamenii iau acest mesaj cum ca trebuie sa ai anumite relatii in spatiul politic ca sa poti sa beneficiezi de anumite beneficii la pensii, este un semnal direct de descurajare a muncii. Functie de cat contribui, iar contractele trebuie inregistrate si contributiile platite, atat vei primi si la pensie", a declarat Violeta Alexandru, luni seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus.Ministrul Muncii a precizat ca pensiile militarilor sunt singurele care trebuie pastrate. Aceasta a precizat ca spera ca magistratii Curtii Constitutionale vor tine cont de actualul context din Romania si de dorinta oamenilor de a exista "dreptate" in ceea ce priveste categoriile de pensionari."Eu raman cu speranta ca judecatorii Curtii vad ce se intampla in acest moment, vad care este reactia societatii, vad cum oamenii cer dreptate in ceea ce priveste toate categoriile de pensionari si probabil ca vor lua decizia functie si de textul legii, dar bineinteles si de ceea ce este corect in acest moment in Romania. De luptat vom lupta, nu zic nu, dar in mod evident respectam deciziile Curtii si nu vreau sa transmit un mesaj sa incurajez un haos sau o nerespectare a deciziilor Curtii Constitutionale, insa am speranta ca toate mesajele, nu numai ale mele, ci si ale colegilor si ale tuturor celor care au vorbit pe acest subiect vor fi intelese si asteptam decizia Curtii cu cel mai mare interes", a spus Violeta Alexandru.In ceea ce priveste deciziile unor parlamentari de la PSD si USR de a demisiona din Parlament inainte de incheierea mandatului pentru a demonstra ca nu vor sa beneficieze de pensii speciale, ministrul Muncii considera ca gesturile acestora sunt "actiuni electorale" pe care le-a "tratat de departe". Alexandru atrage atentia asupra faptului ca cei in cauza ar fi putut pur si simplu sa renunte la acest drept."Eu sunt pentru a nu beneficia de anumite privilegii. E adevarat, vin dintr-o generatie in care ceea ce am reusit in viata a fost exclusiv pe baza muncii mele si nu m-am fofilat niciodata sa-mi creez sau sa ma bucur de anumite avantaje. Inteleg mesajul pe care colegii l-au dat, colegii de la USR-PLUS, in mod evident este de un populism iesit din comun ceea ce a facut PSD-ul, insa cei care sunt de formatie juristi mi-au si explicat: daca voiau sa renunte la acest drept, o puteau face. Primirea se face la cerere, deci ca atare si renuntarea se face pe baza expresiei persoanei in sensul de renuntare la acest beneficiu. De ce s-a intamplat acum cand, de fapt, ele, inteleg, ar intra in vigoare, adica aceste solicitari de a renunta, din 18 decembrie, m-a pus pe ganduri.Este campanie electorala si incearca partidele sa maximizeze pe ultima suta de metri. In ceea ce ne priveste, va spun cinstit, ne vedem de treaba, avem destul de multe lucruri de gestionat, suntem totusi partidul care si-a asumat guvernarea (...) Probabil ca nu avem aceeasi dexteritate in a promova actiuni de PR, dar, va spun cinstit, asa cum imi cunosc colegii, prefera sa se tina de treaba mai degraba decat sa iasa in evidenta cu cine stie ce gesturi electorale (...) celelalte partide au mai mult timp liber si probabil ca au si idei de campanie pe ultima suta de metri, doar-doar vor maximiza scorul", a completat presedintele PSD Bucuresti.