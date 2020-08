Ministrul Muncii: Inspectoratul General pentru Imigrari si AJOFM-urile au acum un protocol pentru lucratorii straini din Romania

"Vazand ca pot aparea asemenea cazuri de contracte incheiate inainte de termenul initial stabilit, mi-am pus problema cine trebuie sa se implice. Asa ca am abordat IGI (Inspectoratul General pentru Imigrari, n.r.) si am putut vedea ca avem o problema de lipsa de coordonare intre institutii. De exemplu: IGI are imaginea lucratorilor din spatiul extra-comunitar ale caror contracte sunt intrerupte, dar nu are o politica proactiva de a-i sprijini in a-si gasi noi locuri de munca. (...) M-am angajat intr-un dialog cu cei de la IGI si (...) am semnat un protocol prin AJOFM si am spus urmatorul lucru: in momentul in care ei (IGI, n.r.) afla ca respectivele persoane nu mai au un loc de munca, trebuie sa contacteze AJOFM-ul de pe plan local si impreuna sa le puna la dispozitie mai multe oferte de munca, din care sa-si aleaga", a afirmat Violeta Alexandru, intr-o dezbatere despre sectorul constructiilor organizata de Newsweek.Ministrul Muncii a subliniat ca Inspectoratul General pentru Imigrari este prima institutie informata in momentul in care contractul unui lucrator extra-comunitar din Romania inceteaza inainte de perioada stabilita initial."Intrarea acestor persoane (...) pe teritoriul Romaniei se face sub stricta coordonare a Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI), este o structura care apartine Ministerului Afacerilor Interne si care are un rol-cheie in a urmari, pe baza solicitarilor pe care le fac diferite agentii pentru plasarea fortei de munca, caci nu pot intra pe teritoriul Romaniei pe cont propriu, ci prezenta lor in activitate se face in baza unor contracte negociate si discutate prin aceste firme care intermediaza cererea cu oferta. IGI este structura care urmareste, care tine o evidenta a prezentei fortei de munca din spatiul extra-comunitar in Romania si care bineinteles, este si prima care afla atunci cand un contract de munca este intrerupt inainte de perioada initiala agreata", a explicat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a apreciat ca agentiile de intermediere a fortei de munca, cele care aduc in Romania lucratori extra-comunitari, nu sunt interesate sa se implice in gasirea unui nou loc de munca pentru un lucrator al carui contract a fost incheiat inainte de perioada stabilita initial."Agentia care ii aduce in Romania isi opreste rolul la momentul la care ei semneaza contractul cu angajatorul, si nici ea nu este nici motivata, nici interesata sa se implice, nici IGI nu are o politica activa de a-i sprijini sa-si gaseasca un nou loc de munca, si atunci ei ramaneau in fata unei singure optiuni, de a se intoarce in tara", a mentionat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a precizat ca majoritatea lucratorilor extra-comunitari care ajung in situatia de a li se incheia contractul de munca inainte de data normala a expirarii acestuia sunt interesati sa obtina un nou loc de munca in Romania."Marea majoritate doresc (un nou loc de munca, n.r.). (Daca, n.r.) nu doresc sa aleaga dintre noile oferte de munca, atunci se activeaza mecanismul de repatriere a acestora. Pana sa ajungem acolo (la protocolul dintre AJOFM-uri si IGI, n.r.), oamenii aveau disponibilitate sa lucreze in alta parte, dar nu le raspundea nimeni ca sfat acestei dorinte sa lucreze pe care ei o aveau", a incheiat Violeta Alexandru.