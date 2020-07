Ministrul Muncii isi cere scuze femeii care a primit o pensie mai mica timp de 16 ani. Promite plata sumei restante si solicita demisia unui functionar

Ministrul isi cere public scuze de la pensionara si a solicitat demisie sefului de serviciu de la institutia din Alba Iulia. Violeta Alexandru spune ca a discutat la Casa Nationala de Pensii pentru ca femeia sa isi primeasca toti banii pe care i datoreaza statul.Timp de 16 ani, Ana Birloncea din Tauni, comuna Valea Lunga, a primit o alta pensie, mai mica decat cea care i se cuvenea legal. Totul din cauza unui functionar care a trecut in sistem un cod gresit si care, intre timp, a decedat.Sefa functionarului a spus pentru Digi24 ca nu are timp sa verifice tot ce fac oamenii din subordinea sa si da vina tot pe pensionara ca nu a venit sa sesizeze eroarea. Femeia s-a pensionat anticipat in 2002, apoi, dupa 2 ani, a mers sa depuna cererea pentru pensionarea la limita de varsta. Din neatentie sau din incompetenta, un functionar a introdus in baza de date un cod gresit. Asa ca, timp de 16 ani, femeia a continuat sa incaseze pensia anticipata, adica o suma mai mica decat cea care i se cuvenea.In 2002, la pensionarea anticipata, pensia Anei Birloncea a fost de 400 de lei. A crescut pana in 2020 la 704 lei. Daca ar fi luat pensia calculata corect, ar trebuit sa ia cu vreo 40 de lei pe luna mai mult. In 16 ani, sumar respectiva inseamna 7.300 de lei, bani care i se cuveneau femeii, dar pe care ea nu i-a primit pentru ca, la un moment dat, un functionar a gresit. Dupa ce au descoperit greseala si au recalculat, functionarii i-au inapoiat doar 1.202 lei din cei 7.300. Suna reprezinta datoria statului pentru ultimii 3 ani. Pentru restul de 13 ani nu s-ar mai putea plati pentru ca, portrivit legii, datoria statului s-a prescris."Este inadmisibil ca oameni care muncesc o viata intreaga, sa fie privati de un drept castigat cinstit, prin munca, dreptul la pensia cuvenita integral. Pensionata in anul 2002 cu penalitate pentru iesirea anticipata la pensie, conform legii, doamna A.B, din Alba, avea dreptul la o pensie intreaga, nepenalizata, prin trecerea la pensia de limita de varsta, inca din luna iulie a anului 2004. Nu pot decat sa ma intreb daca acei oameni, functionari publici din cadrul Casei de Pensii Alba care au gresit in anul 2004, cand, odata cu trecerea doamnei la pensie de limita de varsta, aveau obligatia legala de a ridica penalizarea pensiei si de a plati integral drepturile, au astazi cea mai mica remuscare pentru cei 16 ani in care greseala lor a ingreunat si mai mult traiul acestei doamne", a scris ministrul Muncii, Pe Facebook Violeta Alexandru mai spune ca neplata tuturor drepturilor cuvenite retroactiv pentru cei 16 ani de catre Casa de pensii Alba la momentul descoperirii erorii reprezinta o a doua grava problema. "Sa fii constient ca i-ai luat unui om un drept si sa nu-i restitui integral suma, pentru toti acesti 16 ani reprezinta o lipsa de respect fata de oamenii care au muncit si contribuit in tara aceasta. Am sesizat Casa Nationala de Pensii Publice pentru ca vreau ca doamnei pensionare sa i se acorde toate drepturile cuvenite. Pana la ultimul leu, toti banii datorati din 2014. Fata de suma deja platita in luna aprilie 2020, astazi, la sesizarea mea, s-au facut toate demersurile legale pentru ca doamna sa primeasca prin casierie sau prin mandat postal integral diferenta pentru cei 16 ani in care a fost privata de dreptul integral de pensie", afirma ministrul, care compleetaza ca functionarii publici care au gresit vor raspunde!"Pentru seful de serviciu vinovat, desi avea o mustrare scrisa pentru o alta eroare din urma cu doua luni, am cerut demisia! Va rog doamna, desi e tarziu sa repar ceva ce v-a fost luat dintr-o greseala grava, sa acceptati scuzele mele si promisiunea ca voi face tot ce imi sta in putinta sa nu mai existe astfel de cazuri in Romania moderna!", a mai afirmat Violeta Alexandru.