Ministrul Muncii: "ITM Bucuresti a finalizat raportul de control la santierul cu muncitorii indieni depistati cu COVID"

"Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti a terminat verificarile si a finalizat raportul de control cu privire la conditiile de munca de pe santierul dezvoltatorului imobiliar din sectorul 4, despre care opinia publica a aflat sambata seara. Mai multi muncitori indieni au fost depistati cu Covid-19. Raportul a fost finalizat in 3 zile. Bun.", a notat Violeta Alexandru pe Facebook Ministrul Muncii a mentionat ca a solicitat ITM Bucuresti sa "comunice public" concluziile verificarilor si a subliniat ca la momentul in care s-a deplasat pe santierul respectiv a inteles ca institutiile de control au nevoie de o coordonare mai buna."Cand am ajuns in preajma santierului, tocmai pentru ca am nevoie sa aprofundez rapoartele scrise, mi-am dat seama ca este nevoie de coordonare intre institutii. Directia de Sanatate Publica Bucuresti (aflata deja acolo cand am ajuns), ITM Bucuresti, Inspectoratul General pentru Imigrari, Jandarmerie (si ea acolo). Functioneaza coordonarea intre institutii atunci cand este facuta de la cel mai inalt nivel. Altfel, risca sa nu", a apreciat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii le-a cerut angajatilor sa respecte masurile impuse de autoritati privind purtarea mastii si sa nu indeparteze mastile dupa cateva minute."Angajatii trebuie sa ia in serios solicitarile autoritatilor si sa nu mai lase mastile acasa sau sa le poarte cateva minute. Toti trebuie sa fim responsabili pentru ca, oricate controale fac autoritatile, posibilitatea ca la un control lucrurile sa arate acceptabil iar dupa control, lucrurile sa degenereze, exista. Si nu pot ramane inspectorii in fata fiecarei firme. Angajatorii au interesul ca angajatii lor sa fie sanatosi, odihniti, sa lucreze in conditii de igiena", a subliniat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a explicat ca are in vedere implementarea in sectorul constructiilor a unui sistem electronic de monitorizare a orelor suplimentare lucrate de angajati."Suntem intr-o perioada in care cer un ritm mai alert in verificari la ITM. Se fac controale (nu vreau nici sa facem exces!) dar important mi se pare ca si angajatorii sa se conformeze. Inclusiv pentru inregistrarea orelor suplimentare. Aici ma gandesc la un sistem electronic de contorizare (cu un pilot in zona constructiilor), inspirat de modelul pe care il pun in practica firmele din Germania, din industria carnii (...)", a transmis Violeta Alexandru.