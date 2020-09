Ministrul Muncii: "Majorarea indemnizatiei de somaj nu e prioritara, ci recalificarea imediata a somerilor"

"Astazi, cand sunt intrebata despre cresterea cuantumului indemnizatiei de somaj, spun ca nu ar fi prima prioritate. Stiu ca este nevoie de sprijin pentru cei care si-au pierdut locul de munca, dar sunt tentata sa ii ajut sa fie cat mai putin dependenti de indemnizatia de somaj.Mai degraba, as sustine recalificarea lor imediata, i-as sustine cu tot ceea ce trebuie pentru a-si gasi, in cel mai scurt timp, un loc de munca. Oamenii trebuie sa fie in activitate", a notat Violeta Alexandru.Reactia ministrului Muncii survine in contextul in care reprezentantii Blocului National Sindical au abordat subiectul cresterii indemnizatiei de somaj in cadrul intrevederii de miercuri avute cu conducerea Guvernului.In reactia sa de pe reteaua sociala, ministrul Muncii a solicitat sindicatelor sa sustina abordarea prin care propune mutarea prioritatii de pe majorarea indemnizatiei de somaj pe recalificarea persoanelor care isi pierd locul de munca."Acum raspund (...) unui punct ridicat astazi de BNS in noua runda de consultari. (...) Sindicatele ar trebui sa sustina aceasta abordare", a cerut Violeta Alexandru.Ministrul Muncii si-a argumentat pozitia prin faptul ca angajatorii se plang ca nu gasesc lucratori."Parca aud vocea angajatorilor din Alba Iulia (unde am fost recent), care imi spuneau ca au de munca, dar ca nu gasesc persoane interesate sa lucreze. Eu incurajez munca si sunt in continuare nemultumita de ANOFM ca nu se implica suficient. Asista pasiva la o realitate care pe mine personal ma intristeaza: angajatori care cauta muncitori. Am mai degraba, de exemplu, o preocupare constanta sa fundamentez si sa gasesc solutii pentru solicitarea de crestere a indemnizatiei persoanelor cu dizabilitati. Pentru care as vrea sa facem mai mult, inclusiv sa ii sprijinim pe cei care pot sa lucreze sa fie tratati cu respect", a transmis Violeta Alexandru.In cadrul discutiilor avute miercuri cu membrii Guvernului, conducerea Blocului National Sindical a solicitat Executivului cresterea ajutorului de somaj, a declarat, la finalul intrevederii de miercuri, presedintele BNS, Dumitru Costin."Am ridicat astazi propunerea cresterii indemnizatiei de somaj. Am venit si cu nota de fundamentare si cu proiectul de lege. Ieri, la Comisia de munca, unde am fost prezent, s-a discutat cresterea Indicatorului Social de Referinta. Eu am cerut decuplarea ajutorului de somaj de acest Indicator Social de Referinta, care din 2008 si pana in prezent a tinut la un nivel extrem de scazut indemnizatiile de somaj, pentru ca, din toate prestatiile sociale care sunt legate de Indicatorul Social de Referinta, o singura prestatie are si contributii, si anume ajutorul de somaj.Acesta este o asigurare pentru momente mai putin placute din viata unui cetatean aflat in varsta de munca, si ieri am propus la Comisia Parlamentara un amendament pe lege, astfel incat ajutorul de somaj sa reprezinte cel putin 50% din salariul minim pe economie, pentru ca in toti anii care au trecut a existat constant excedent la fondul public de somaj, deci s-au strans mai multi bani decat s-au cheltuit, si asta din contributiile angajatorilor pe aceasta asigurare. Si ni se pare normal ca ajutorul de somaj sa creasca. Nu doar in aceasta perioada, ci trebuie sa se revina la normalitate", a afirmat liderul BNS.