Ministrul Muncii dezvaluie mai multe mesaje injurioase pe care le-a primit dupa ce Mircea Badea i-a facut public numarul de telefon

Totul a inceput cand Mircea Badea, revoltat de cazul fetitiei de 13 ani, care a fost umilita si batuta de alte trei copile cu varste cuprinse intre 12 si 14 ani. Mama fetei de 14 ani lucreaza de 18 ani la Directia pentru Protectia Copilului, iar realizatorul Antena 3 cere ca aceasta sa fie data afara de la serviciu."Baga-mi-as *** in familia ta jegoasa si imputita...", ""Baga-mi-as *** in mortii tai si in familia ta", sau "Creatura jegoasa ce esti", sunt o parte din mesajele pe care Violeta Alexandru le-ar fi primit pe sms si whatsapp. Capturile acestor jigniri au fost postate pe Facebook.," scrie Violeta Alexandru. Potrivit acesteia, nimeni nu poate decide asupra folosirii numarului sau personal de telefon fara a avea acordul ei."De altfel, avem legislatie in Romania pentru protectia datelor cu caracter personal si pentru reutilizarea acestora. Si institutii responsabile de aplicarea acesteia.Numarul meu de telefon a fost folosit ieri pentru a incita la ura. Vad coordonarea intre mai multi politicieni pe acest subiect. Cu acest mod agresiv de a face politica - care incepe intr-o parte a presei si duce pana la PSD/fosti PSD-isti, fosti PRM -isti - lupt in continuare.Sunt oameni civilizati in aceasta tara carora, pentru ca injuraturile si blestemele (nici ei nu stiu pentru ce) imi tin telefonul ocupat, nu le pot raspunde acum. Poate au probleme serioase, as fi vrut sa le raspund, ca de obicei. Ceea ce nu intelege PSD - sau intelege dar nu ii pasa - este ca prin ura incurajata impotriva mea, in final, nu imi face rau mie ci oamenilor onesti care mi-ar fi transmis problemele lor reale. Asta urmareste PSD - sa puna piedici oamenilor care muncesc.De peste o luna, se monteaza tot felul de campanii (ca as avea interese in traficul de femei - victime ale traficului de persoane, in disparitia de copii din Romania sau ca incurajez violenta asupra copiilor), enormitati si minciuni nedemne chiar si pentru nivelul lor in PSD. Raspandirea urii si intretinerea disensiunilor din societate sunt principalele actiuni de campanie electorala ale PSD, de la inceputul pandemiei. Au creat panica, au raspandit ura si au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a crea fracturi majore intre societate si autoritati , in scop electoral, fara sa se preocupe vreo clipa de efectele pe care aceste demersuri le au asupra oamenilor.De ieri sunt injurata la comanda. Blestemata. Se numeste incitarea la ura.Am incercat chiar sa explic unora dintre cei care ma injurau ca DGASPC - acolo unde lucreaza mama fetei din Tg.Jiu despre care se vorbeste - nu este in subordinea Ministerului Muncii ci a Presedintelui CJ. Nu a contat. M-ar fi omorat. Foloseau aceleasi cuvinte.Aici ne impinge PSD pe toti cei care muncim cinstit in aceasta tara - sa fim injurati. Trebuie sa ne mobilizam in aceasta toamna pana nu este prea tarziu," conchide Violeta Alexandru.