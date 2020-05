Ministrul Muncii pleaca in Germania sa verifice cum lucreaza romanii care culeg sparanghel. La revenire nu va intra in carantina

Ziare.

"O sa fiu luni la prima oara in Germania. Vreau sa vad chiar eu care sunt realitatile si ce au de spus romanii nostri. Stiu ca se fac verificari.Fac un apel catre romanii nostri, daca au orice fel de problema, sa recurga la sprijinul Ambasadei", a declarat Violeta Alexandru, la Romania TV.Ministrul a explicat ca isi va lua masuri de precautie, in contextul pandemiei si, astfel, sustine ea, la revenirea in tara nu va fi nevoie sa intre in carantina."Nu este necesara izolarea mea in conditii deosebite. Voi verifica temperatura pe parcursul acestei deplasari si la revenirea in tara. Nu mai este necesara masura carantinei in centre special organizate, decat la cererea acestor persoane. Va asigur in ceea ce ma priveste ca sunt un om responsasbil fata de familia si colegii mei.Nu mi s-a pus in vedere necesitatea carantinarii mele", a spus Violeta Alexandru.Luni, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, si ministul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, au fost audiati de comisiile reunite din Senat pentru munca, familie si protectie sociala, afaceri europene si politica externa, pe tema "Operatiunea Sparanghelul" si alte aspecte legate de romanii care lucreaza sezonier in afara tarii si au plecat in cele 2 luni de stare de urgenta.