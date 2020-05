Ministrul Muncii spune ca romanii nu sunt tratati ca sclavii in Germania, iar unde sunt conditii proaste mai e si vina lucratorilor, nu doar a patronilor

Ziare.

com

"Aveam mai multe semnale de mai multa vreme, dar nu asa de profunde ca acestea care au aparut imediat ce au fost ridicate restrictiile. Fizic nu am putut sa plec pana a inceput toata aceasta pandemie. Am numarat zilele pana cand s-au ridicat restrictiile si am putut sa-mi pregatesc plecarea, i-am spus premierului ca vreau sa plec.Cea mai buna informare o am de la oameni, direct. Nu mi-a cerut nimeni sa plec (in Germania, n.r.) si nu am niciun motiv sa spun altfel. Nu mi-a cerut nici partidul, nimeni. Voiam eu sa aud dincolo de informarile pe hartie si mi-a prins extrem de bine.In majoritate,. Nu am facut o statistica, dar si aici, ce inseamna conditii decente este o chestiune relativa. Am vazut si ferme in care conditiile, din punctul meu de vedere, erau acceptabile, dar se putea si mai bine. Am vazut si ferme in care conditiile nu erau grozave. Unde nu erau conditii decente, adevarul este undeva la mijloc. In anumite zone, in anumite ferme nici angajatorul nu facea eforturi suplimentare, dar. Nu vreau, insa, sa generalizez", a spus Alexandru luni la Europa FM.Ministrul de resort a subliniat, totodata, ca de mai multi ani sunt romani care merg sa lucreze in Germania la acelasi angajator, dar care nu s-au gandit si la implicatiile de la nivelul protectiei sociale."Daca ar pleca prin agentiile de plasare a fortei de munca, am putea avea o evidenta, dar cei mai multi dintre dansii (lucratorii romani, n.red.) pleaca pe cont propriu.Vizita mea in Germania mi-a aratat o Romanie care merge de 8, 9, 10 ani la acelasi angajator german si care a fost multumita de faptul ca a incasat niste bani munciti zi-lumina, dar pe care nu am gasit-o constienta de implicatiile la nivelul protectiei sociale, de exemplu.Contractele de munca pentru muncitorii sezonieri sunt un tip de contract de aproximativ 70 de zile care nu presupun acelasi regim de inventariere si de evidenta ca restul contractelor de munca.Problema mea este ca as dori sa trecem in revista un. Sigur ca e de inteles ca cineva isi doreste sa aiba un venit imediat si din el sa plateasca lucrurile de care are nevoie, dar eu am datoria sa fac mai mult pentru protectia lor imediata, dar mai ales pe termen lung pentru momentul in care ies la pensie.Vorbesc aici de un plan al Germaniei pe care trebuie sa-l facem impreuna, pentru ca in masura in care dansii ar avea contributii platite in Romania, chestiunea devine comuna.", a afirmat Violeta Alexandru.Aceasta a mentionat ca, in medie, un roman care munceste ca sezonier in Germania castiga 2.000 de euro/luna, insa sunt cazuri in care se poate ajunge la o suma dubla."In medie, un roman care munceste in Germania sezonier, castiga 7,10 euro/ora net, deci o. Unii dintre dansii castiga chiar mai mult, pentru ca pe langa norma pe ora sunt foarte harnici, culeg foarte bine cu niste eforturi consistente siDin pacate, pe aceasta suma se plateste doar un impozit, de aici si diferenta de institutie intre noi si Germania. In Germania, aceste controale sunt facute de organe fiscale, pentru ca ceea ce se verifica este aceasta componenta de impozitare a sumei respective si alte structuri verifica componenta de sanatate, de protectie minimala.Pentru romanii nostri am cerut sa se verifice, si ministrul (german al Muncii, n.red.) m-a asigurat, in ce masura exista in toate fermele acest contract colectiv pentru pachet minimal de servicii, care inteleg ca functioneaza ca o buna practica in randul fermierilor.Asociatiile fermierilor sunt foarte puternice in Germania. Dincolo de institutii si legi, ei se autonormeaza si au anumite standarde. Este o rusine pentru un fermier sa-si permita sa nu lucreze la aceleasi standarde cu ceilalti membri din asociatie", a sustinut ministrul Muncii.Oficialul a adaugat ca un astfel de contract de munca "ar presupune un fel de". "Este un contract intre angajator si unitati medicale private sau publice pentru situatii uzuale. Daca persoana este infectata cu COVID, am fost asigurata ca sistemul medical din Germania se mobilizeaza imediat, dincolo de pachetul acesta minimal", a evidentiat Alexandru.Ministrul Muncii a efectuat, saptamana trecuta, o vizita de lucru in Germania, pe agenda figurand discutii cu ministrul federal al Muncii si Afacerilor Sociale, Hubertus Heil, si cu ministrul federal al Alimentatiei si Agriculturii, Julia Klockner.De asemenea, Violeta Alexandru a mers la ferme de sparanghel din landul Brandenburg si a avut discutii cu reprezentantii Uniunii Fermierilor Germani.Temele de discutie au vizat principalele probleme cu care se confrunta cetatenii romani care lucreaza pe teritoriul Germaniei, din punct de vedere al legislatiei muncii si al conditiilor contractuale, dar si sprijinul pe care centrele de consiliere ale acestei organizatii il acorda cetatenilor romani, prin reteaua de consiliere a Fair Mobilitat.