Ministrul Muncii va propune in Guvern acordarea somajului tehnic si unitatilor inchise din cauza focarelor COVID

"Maine (miercuri, n.r.) in sedinta de Guvern voi propune completarea actualului cadru legal, astfel incat si unitatilor inchise pentru ca s-au identificat focare sa le acordam somaj tehnic. Cei care sunt bolnavi vor merge in tratament, iar cei care merg acasa vor putea beneficia (de somaj tehnic n.r), in masura in care va sustine si Guvernul, si discutiile cu colegii mei ma incurajeaza.(..) pana la redeschidere, dictata de autoritatile judetene, de Comitetele judetene pentru situatii de urgenta, in baza avizului, deciziei directiilor de sanatate publica", a explicat ministrul la B1TV.Ea a subliniat ca aceasta completare a fost gandita din momentul in care autoritatile au fost sesizate ca exista focare care justifica masura inchiderii unor unitati, pentru a le acorda "celor sanatosi, care raman acasa" plata aferenta somajului tehnic, desi domeniul din care face parte respectiva unitate nu este inchis.Totodata, ministrul Muncii a semnalat ca solutia pentru prevenirea raspandirii virusului este ca fiecare sa aiba grija de sanatatea lui si a celor din jur si angajatorii sa-si asume, la randul lor, responsabilitatea."Din punctul nostru de vedere, nu stam nicio clipa si luam masuri imediate, dar solutia ar fi ca fiecare dintre noi sa aiba grija de sanatatea lui si a celor din jur, ca angajatorii sa-si asume responsabilitatea.(...) Trebuie sa fie constienti, ca sunt patroni de cluburi, ca sunt directori de firme de confectii, ca sunt patroni de magazin de cartier, toti acesti oameni poarta responsabilitatea salariatilor.(...) Trebuie sa faca un efort sa verifice constant (respectarea regulilor de igiena n.r), nu vad alta solutie. Alternativa este sa inchida si in niciun caz Guvernul nu vrea sa ajunga aici", a punctat Violeta Alexandru.