Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, nemultumita de situatia gasita la Casa de Pensii si ITM din Neamt: "Doua institutii anchilozate"

Violeta Alexandru a precizat, intr-o conferinta de presa, ca la cele doua institutii era aglomeratie si nu era respectata distantarea fizica a oamenilor."Am gasit doua institutii anchilozate. Lucrurile mergeau din inertie, dar nu mergeau eficient. Casa de Pensii isi facea la minim datoria, nu am vazut acel elan, acea dorinta sa faci lucrurile mai bine. Coada in fata Casei de Pensii, conducerea in concediu.Nu stiu ce concediu este in septembrie cand toata lumea s-a intors la treaba si au ramas atatea in urma. Un singur domn gardian care nici nu avea atributii sa ofere oamenilor informatii. Sefimea la doua etaje mai sus, bariera unde scria clar. La Inspectoratul Teritorial de Munca, bezna la propriu. Luminile inchise, aparent toti inspectorii pe teren", a declarat ministrul Muncii si Protectiei Sociale.Violeta Alexandru a adaugat ca ia in calcul schimbarea directorilor celor doua institutii."Este foarte posibil, dar sunt genul de om care da sanse celor cu care lucreaza sa remedieze. Nu este complicat, ca sef de institutie, trebuie sa te implici. Daca cineva sta la coada, sa te asiguri ca ii creezi conditii, poti sa pui macar un scaun. Ma deranjeaza in primul rand atitudinea, in al doilea rand daca nu se schimba lucrurile, nu ma dau in laturi sa fac schimbari la nivel de management. Daca vad ca exista o rezistenta la schimbare, voi lua atitudine, dar le dau o sansa sa remedieze lucrurile", a spus Violeta Alexandru.Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, s-a aflat marti, la Piatra-Neamt, in cadrul unor actiuni electorale, dar si de verificare a activitatilor institutiilor din subordine.