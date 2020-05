Ministrul Violeta Alexandru a stat de vorba cu muncitorii din Sri Lanka abandonati noaptea in Bucuresti

Prefectura Botosani nu considera ca i-a abandonat, desi i-a trimis degeaba pe Otopeni fara sa anunte pe nimeni

Ea a spus ca primele verificari au aratat "nereguli evidente" in modul in care le-au fost desfacute contractele de munca. "Eu vreau sa ii asigur ca nu inchid acest caz pana nu isi gasesc un loc de munca corespunzator si pana cand nu luam impreuna o decizie", a afirmat Alexandru."Niciunul dintre dansii nu a dorit sa se intoarca in Sri Lanka, acasa, ci mi-au cerut insistent sa ii sprijin prin gasirea unei alte solutii, adica a unui alt angajator sau mai multor angajatori.Sunt dispusi sa se imparta, daca nu voi gasi o solutie care sa ii relocheze pe toti in acelasi loc, sunt dispusi sa se imparta in grupe mai mici. Nu doresc sa se intoarca la firma la care au lucrat, este dreptul dansilor", a declarat Violeta Alexandru, dupa ce a discutat cu muncitorii, la hotelul unde acestia sunt cazati.Intrebata despre primele concluzii ale ITM in acest caz, Violeta Alexandru a spus ca dintr-o prima verificare rezulta "nereguli evidente" in privinta modului in care au fost desfacute contractele de munca."Este adevarat, este pe fondul absentei lor de la serviciu, o absenta generata de panica in care au intrat la momentul la care unii dintre dansii au fost infectati cu COVID. Din pacate, nu s-a discutat cu dansii, Directia de Sanatate Publica nu le-a explicat in ce conditii pot fi carantinati, in ce conditii se pot intoace la munca.Nediscutandu-se cu dansii, nici supervizorul, de origine sri lankeza, pe care firma il avea si care ar fi avut datoria sa le explice aceste lucruri nu a facut-o si ca atare intrand in panica nu s-au mai prezentat la serviciu o zi, doua, trei, patru, cinci, iar angajatorul a decis desfacerea contractului de munca", a explicat Alexandru.Ea a spus ca nu sustine aceasta solutie si ramane sa se faca verificari in continuare."Cert este ca am vrut sa stiu si daca inainte de acest episod primeau salariile la timp, erau tratati corespunzator, in cea mai mare parte da. Au existat si comentarii legate de prelungirea programului de lucru, respectiv de indeplinirea unor sarcini suplimentare, dar cea mai mare parte dintre cei cu care am discutat au spus ca pana la acest episod erau platiti corespunzator, erau platiti la timp", a spus ministrul.Alexandru a mentionat ca echivalentul a 550 de dolari le-a fost platit la timp, fara a li se fi retinut din aceasta suma banii de cazare si masa."Eu vreau sa ii asigur ca nu inchid acest caz pana nu isi gasesc un loc de munca corespunzator si pana cand nu luam impreuna o decizie. Nu voi lua o decizie fara sa ma consult cu dansii. Vor ramane in acest spatiu probabil pana maine.Intentia mea este sa ma implic foarte mult in aceasta dupa-amaiza pentru identificarea ofertelor si sa vin la sfarsitul zilei sa discut cu dansii, sa-i las peste noapte sa se gandeasca, sa discute intre dansii, si maine dimineata sa-mi spuna care dintre ofertele pe care o sa le prezint este cea pe care o prefera.Repet, am inchis cu dansii discutia legata de reintoarcerea acasa, mi-au spus in mod explicit ca nu doresc, ci ca vor sa continue sa munceasca si am convenit ca ma implic pentru gasirea unor optiuni", a sustinut Violeta Alexandru.Ea a spus ca va verifica si care este starea celor ramasi internati la Botosani, spunand ca ei vor fi tratati corespunzator."Firma de recrutare si-a incheiat activatea la momentul la care dansii au incheiat un contract cu angajatorul. In aceasta privinta, Inspectia Muncii a facut o verificare cu privire la modul in care, la inceput, adica acum un an, pentru ca ei sunt veniti de un an, aproape, a facut o verificare legat de modul in care firma si-a adus la indeplinire obligatiile, din momentul in care i-a sprijinit sa incheie contractul cu angajatorul rolul firmei pe contractul de mediere pe care il aveau s-a incheiat si este o situatie de litigiu de munca clasica, intre un angajator si un angajat", a adaugat Alexandru.Ea a explicat ca acele contracte sunt si in limba sri lankeza si in limba engleza si in limba romana, mentionand ca acestia stiau ce semneaza."Ca s-au schimbat lucrurile intre timp, ca s-au degradat relatiile, pentru ca inteleg ca sunt puncte de vedere din partea companiei care ar arata o oarecare indisciplina din partea unora dintre dansii, ramane sa verificam toate aceste lucruri, dar lucrurile par a se fi degradat pe fondul tensiunii ocazionate de pandemie", a mai spus ministrul.Conform sursei citate, muncitorii sunt cazati intr-un hotel, primesc mancare, stau cate unul sau doi in camera si au spus ca sunt tratati foarte bine.Ea a spus ca va avea un dialog deschis cu angajatori, fiind decizia acestora daca au nevoie de forta de munca si daca ii vor angaja pe cetateni din Sri Lanka.Muncitorii au ajuns pe aeroportul Otopeni, insa nu au unde sa plece, scrie Libertatea, care a urmarit povestea lor de la inceput. Aeroportul din Sri Lanka este inchis, din cauza pandemiei. De altfel, ei nici nu au bilete de avion. Autoritatile din Botosani i-au trimis la Bucuresti fara sa anunte pe nimeni si fara sa aiba vreo idee despre ce se va intampla in continuare cu ei.Prefectura Botosani a transmis, referitor la situatia cetatenilor sri-lankezi angajati la GT Company SRL din Botosani, ca pe perioada carantinarii, atat autoritatile, cat si angajatorul s-au aflat intr-o continua colaborare cu cetatenii sri-lankezi in vederea gasirii solutiilor optime dupa iesirea din carantina, in functie de doleantele personale."Prin urmare, cei mai multi dintre ei, respectiv 36, si-au manifestat intentia de a pleca la Bucuresti, unde si-ar fi gasit un alt loc de munca in zona Colentina si doar patru dintre ei si-au exprimat dorinta de a se reintoarce la GT Company. Potrivit GT Company, in urma discutiilor cu avocata cetatenilor sri-lankezi, s-a solicitat ajutorul in vederea transportarii lor la Bucuresti, in zona Colentina, acolo unde urmau sa fie primiti de catre noul angajator.In acest context, ca urmare a contactarii unei firme de transport din Botosani si prezentarii situatiei, conducerea firmei s-a oferit sa ii transporte pe cheltuiala proprie. Conform reprezentantilor transportatorului, pe perioada deplasarii spre Bucuresti au existat neintelegeri intre cetatenii sri-lankezi, in sensul ca o parte si-a dorit sa ajunga la aeroport, iar o parte la noul angajator", arata Prefectura.Reprezentantii Prefecturii precizeaza ca "ipoteza potrivit careia cetatenii sri-lankezi au fost abandonati nu poate fi luata in calcul, deoarece toate partile implicate (Institutia Prefectului, organele de ordine, firma angajatoare, Biroul pentru Imigrari al jud. Botosani, Directia de Sanatate Publica) au colaborat in asa fel incat situatia cetatenilor sri-lankezi sa se solutioneze".Ei arata ca, potrivit Biroului pentru Imigrari al jud. Botosani, cetatenii straini din Sri Lanka sunt titularii unui permis unic valabil, document eliberat de catre Inspectoratul General pentru Imigrari care atesta dreptul de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei.Permisul unic al cetatenilor straini din Sri Lanka ramane valabil pana la expirarea perioadei pentru care a fost eliberat, dar nu mai mult de 90 de zile de la data inregistrarii incetarii raporturilor de munca cu anagajatorul GT Company.In acest interval de timp, un alt angajator poate solicita eliberarea unui aviz de angajare, acestia putand ulterior sa solicite prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca, fara obligativitatea obtinerii uneiu vize de lunga sedere pentru angajare in munca.Pana la implinirea termenului prevazut la art. 59 alin (9) din actul normativ mentionat, strainii pot ramane legal pe teritoriul Romaniei sau se pot intparce in tara de origine in mod voluntar."Potrivit art. 3 din OUG nr. 194/2002, strainii care locuiesc legal pe teritoriul Romaniei se bucura de urmatoarele drepturi: se pot deplasa liber si isi pot stabili resedinta/domiciliul oriunde pe teritoriul Romaniei, pot parasi teritoriul statului roman si reintra pe toata durata valabilitatii permisului de sedere.Asadar, conform informatiilor referitoare la situatia juridica a cetatenilor straini din Sri-Lanka furnizate de Biroul pentru Imigrari al jud. Botosani, nu exista baza legala de a-i retine in Botosani fara voia lor. De asemenea, facem mentiunea ca inclusiv in cursul zilei de astazi, conducerea GT Company si-a reiterat intentia de a-i reangaja pe toti cetatenii sri-lankezi, inclusiv prin asigurarea transportului catre Botosani", mai arata Prefectura.Conform sursei citate, Directia de Sanatate Publica Botosani a testat toate persoanele din grupul de angajati din Sri Lanka, cele depistate pozitiv fiind internate in spital iar pentru contacti s-a dispus masura carantinarii si supravegherea de 14 zile conform metodologiei in vigoare. Persoanele care au terminat perioada de izolare au primit avizul epidemiologic putand parasi centrele in care au fost cazate pe toata aceasta perioada beneficiind de serviciile corespunzatoare."In cursul zilei de ieri, medicul epidemiolog sef, asistentul de serviciu la decarantinare si soferul unitatii s-au deplasat la Cabana Stejarul pentru a supraveghea activitatea. Pentru ca angajatii din Sri Lanka si-au exprimat optiunea de a parasi judetul Botosani, personalul DSP a purtat discutii amiabile cu acestia si s-a asigurat ca au parte de conditii corespunzatoare si pe perioada transportului", sustine Prefectura.