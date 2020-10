Parintii copiilor care invata in unitati care functioneaza in scenariile 2 si 3 vor putea beneficia de indeminizatie de 75% din salariu

"Stiu exact, in zona de competenta a Ministerului Muncii, ce trebuie facut pentru parintii copiilor cu varsta de pana la 12 ani inscrisi in unitatile de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara, intrate in scenariile 2 si 3. Imediat dupa ce comitetele judetene pentru situatii de urgenta au decis trecerea scolilor din anumite localitati, inclusiv din Bucuresti , in scenariul 2 (prezenta la cursuri alternativ cu invatamant in sistem online) sau in scenariul 3 (toate cursurile in sistem online) am initiat completari la cadrul legal existent pentru a putea acorda, si in aceste cazuri, zile libere platite (cu 75% din salariul brut dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut) pentru un parinte. Deja reglementasem si gestionam situatia parintilor din scolile in care se descopera un focar covid, certificat de o ancheta epidemiologica", a anuntat, miercuri, Violeta Alexandru.Aceasta anunta ca ceea ce se aplica deja va fi completat."Acum completam ceea ce deja avem in aplicare in urma evolutiei situatiei din tara respectiv din scoli. Adaugam si scenariile 2 si 3. Aceleasi reguli de acordare pe care le-am avut in legea 19/2020 cu care am plecat la drum, de la inceputul starii de urgenta. Toate avizele ministerelor, al CES si al Consiliului Legislativ sunt luate. Am ramas in permanenta la dispozitia angajatorilor si a angajatilor care au avut diferite propuneri. Zeci de sugestii. Am trecut prin toate. Intru cu acest act normativ in sedinta de Guvern", a mai anuntat Violeta Alexandru.