Reuters: Violeta Alexandru cere o reconsiderare a lucratorilor migranti, dupa cazurile de infectare cu COVID-19

Majoritatea granitelor din Europa au fost inchise de la sfarsitul lunii martie, in urma masurilor de izolare adoptate in scopul incetinirii raspandirii virusului, insa 30.000 de lucratori romani se afla printre putinii care au continuat sa se deplaseze, sa zboare in Germania cu ajutorul curselor charter puse la dispozitie de fermieri pentru a lucra in sectorul alimentar.Similar tuturor cetatenilor UE, romanii pot lucra oriunde in cele 27 de state membre ale blocului comunitar, un fenomen pe care se bazeaza industria germana extrem de competitiva de prelucrare a alimentelor, pentru a tine costurile scazute. Dar criticii sunt ingrijorati ca impingerea in jos a costurilor a mers prea departe.Muncitori romani sositi recent cu zboruri charter au postat inregistrari video pe retelele de socializare in care arata ca traiesc inghesuiti, fiind patru sau mai multi oameni intr-o camera, nerespectandu-se reglementarile privind distantarea sociala, menite sa reduca riscul transmiterii virusului. Reuters precizeaza ca nu a verificat acele inregistrari video.Autopsiile au aratat ca, de atunci, cel putin doua persoane au murit din cauza noului coronavirus, desi autoritatile din Germania si Romania cred ca ele au contractat boala inainte de a pleca de acasa. Alti romani, cei mai multi stabiliti de mai mult timp in Germania, lucreaza in abatoare unde se inregistreaza focare cu noul coronavirus. Cel mai recent focar a fost inregistrat la fabrica din Coesfeld, landul Renania de Nord-Westfalia , dupa ce testarea in masa a relevat ca mai mult de un sfert dintre cei 1.000 de angajati erau infectati cu noul coronavirus. Infectii cu noul coronavirus au aparut si in abatoare si facilitati de procesare a carnii din alte landuri germane, printre care si Schleswig-Holstein din nord-vest."Situatiile pe care le-am examinat cu atentie au aratat un numar de probleme sistemice care nu au fost rezolvate adecvat in ultimii ani", a declarat, pentru Reuters, Violeta Alexandru, dupa ce a condus 18 ore de la Bucuresti la Berlin pentru a verifica conditiile in care cetatenii romani lucreaza pe teritoriul Germaniei. Alti migranti sustin ca au fost nevoiti sa plateasca pentru cazare, ramanand cu un salariu net de doar 6 euro pe ora, o bataie de joc in conditiile in care salariul minim in Germania este de 9,35 euro."Criza provocata de pandemia de coronavirus scoate in evidenta ce era deja bun sau rau in societate. Cand ne confruntam cu infectari in masa ale angajatilor romani care lucreaza in industria alimentara, atunci trebuie sa spun ca nu este acceptabil. Trebuie sa spun ca imi este jena", a declarat ministrul Muncii din Germania, Hubertus Heil, la o conferinta de presa comuna cu omologul sau roman, Violeta Alexandru.El a promis ca va oferi mai mult sprijin pentru agentiile de munca locale, pentru a se asigura ca standardele minime de munca sunt respectate in mod corespunzator.Conform unui proiect al Guvernului, consultat de Reuters saptamana trecuta, Germania va ordona fabricilor de prelucrare a carnii sa nu mai foloseasca subcontractori si sa imbunatateasca standardele de igiena la locul de munca si la facilitatile de cazare, dupa ce mai mult de 600 de lucratori din aceasta industrie sunt infectati cu noul coronavirus.Recentele focare cu noul coronavirus au atras atentia asupra unui sector dependent de muncitorii din Europa de Est, in special din Romania, angajati deseori de subcontractori si locuind in spatii de cazare inghesuite, in apropierea unitatilor de procesare."Igiena insuficienta si lipsa masurilor de siguranta, in special in spatiile de cazare si in timpul transportului, ar putea duce la infectii in randul angajatilor si prin urmare la focare periculoase". Infectiile raportate la abatoarele din cateva landuri germane au fost insotite de rapoarte care precizau ca au fost ignorate standardele de igiena si masurile de distantare sociala, se arata in proiect.