Valoarea tichetelor de masa s-a indexat cu un ban. Ministerul Muncii: "Se stabileste prin aplicarea unei formule de calcul clare"

"Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se stabileste prin aplicarea unei formule de calcul clare, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1045/2018 privind Normele de aplicare ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Prin urmare, ultima indexare a valorii tichetelor de masa, cu un ban, a rezultat in urma calculelor facute in baza formulei si indicatorilor economici prevazuti de lege", anunta Ministerul Muncii , relateaza Digi 24. Potrivit sursei citate, aceasta valoare a rezultat prin inmultirea ultimei valori nominale indexate a unui tichet de masa cu indicele cresterii preturilor de consum inregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Institutul National de Statistica, calculat ca raport intre nivelul mediu realizat al acestui indice pe ultimul semestru constituit din 6 luni calendaristice intregi si nivelul mediu al aceluiasi indice pe penultimul semestru, raportat la prevederile art. 33 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1045/2018."Conform prevederilor art. 32 alin.(1) din Legea nr. 165/2018, valoarea nominala maxima a biletelor de valoare prevazute de prezenta lege se indexeaza, semestrial, dupa cum urmeaza:a), cu indicele preturilor de consum, inregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Institutul National de Statistica;b), cu indicele inflatiei comunicat de Institutul National de Statistica, in functie de evolutia tarifelor/preturilor la serviciile/bunurile a caror contravaloare poate fi achitata cu aceste bilete de valoare, potrivit acestei legi", se arata in finalul comunicatului Ministerului Muncii.Fostul ministru social democrat al Muncii Marius Budai acuza miercuri Guvernul ca vrea sa majoreze valoarea tichetelor de masa cu un ban: "Citu si Violeta Alexandru le transmit romanilor ca nu dau nici macar doi bani pe ei".