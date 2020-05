Violeta Alexandru anunta ca muncitorii din Sri Lanka, abandonati in Bucuresti, au oferte de la 6 angajatori

Ziare.

com

Ea a spus ca unii angajatori au oferit locuri de munca pentru toti cei 36 de muncitori din Sri Lanka, plus cei aflati inca in Botosani, iar alti angajatori au facut oferta pentru un numar mai mic de persoane, astfel ca ei trebuie sa decida cum prefera sa lucreze."Mi se pare foarte important de transmis urmatorul mesaj: la cererea dansilor am facut acest lucru, in sensul in care nu-si doresc sa se repatrieze, ci isi doresc sa ramana in Romania sa munceasca (...)E clar ca a fost o situatie de panica din partea dansilor, gestionata necorespunzator de autoritatile sanitare din Botosani, care nu au explicat, nu au oferit explicatii corespunzatoare, ca sa poata sa evalueze conditiile de intoarcere in activitate dupa ce primul caz de COVID a aparut in respectiva unitate", a explicat ministrul Muncii.Violeta Alexandru a mai spus ca la Botosani controlul este in desfasurare.Ministrul a mentionat ca ofertele sunt din industria echipamentelor de cafea, confectii, din domeniul sanitar, alimentar, atat din Bucuresti, cat si din tara."M-am implicat in aceasta speta, dar caut o solutie institutionala. Important este sa folosesc functia de ministru pentru a gandi un mecanism mai eficient in care cererea sa se intalneasca cu oferta. (...) Este prioritatea mea sa ma adresez cu un mecanism functional romanilor nostri, celor ale caror contracte au fost intrerupte in aceasta perioada, dar si celor care isi cauta de multa vreme un loc de munca. Aici, desigur, agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca joaca rolul de cadru de prezentare a ofertei si a cererii, dar in mod evident trebuie sa fim mult mai pro-activi.Faptul ca ei figureaza, cei care sunt interesati de un loc de munca, in bazele de date nu inseamna ca reprezentantii AJOFM trebuie sa asiste pasivi si sa constate ca dupa o anumita perioada ofertele respective nu sunt vizualizate de nimeni, respectiv exista cerere, dar nu exista niciun ofertant pentru ca nu si-au pus problema sa iasa din birouri, sa mearga proactiv si sa promoveze cerere de munca. Deci astept o alta abordare, cadru am avea, schema institutionala ar fi (...) e o chestiune de atitudine", a sustinut Violeta Alexandru.Cei 36 de muncitori din Sri Lanka au ajuns in Romania in vara anului trecut, lucrand la o firma de confectii din Botosani. Dupa ce nu s-au mai prezentat la serviciu, in conditiile in care unii angajati ai firmei au fost infectati cu coronavirus, lor le-au fost desfacute contractele de munca, ei ajungand la Bucuresti, la sfarsitul saptamanii trecute. Ei au fost cazati la un hotel de langa Aeroportul Otopeni, iar ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a mers de mai multe ori pentru a discuta cu ei.