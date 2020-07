Violeta Alexandru anunta o majorare etapizata a alocatiilor

Violeta Alexandru a declarat, marti seara, la Realitatea Plus, ca Guvernul este determinat sa creasca alocatiile."Este determinarea Guvernului sa creasca alocatiile. Este o decizie a CCR care nu reprezinta o optiune, ci o obligatie, dar este o determinare a PNL sa faca aceasta crestere, asa cum a facut-o in toti acesti ani", a declarat Violeta Alexandru.Aceasta a precizat ca Guvernul are in lucru un proiect de OUG pentru marirea alocatiilor."Suntem in lucru cu un proiect de OUG care sa fie adoptat in aceasta saptamana, astfel incat sa ne incadram in termenul de care am vorbit de la inceputul anului - 1 august - pentru alocatii marite. Este adevarat ca suntem in mijlocul acestor discutii si ca ministrul Finantelor a avut o prima discutie cu mine si cu premierul. Continuam dialogul maine, pe masura ce are toata imaginea de ansamblu si ne indreptam spre un scenariu de alocare etapizata a procentului de 100%, astfel incat in acest an si in urmatorii ani sa se simta in continuare o crestere a alocatiilor", a mai declarat Violeta Alexandru.Intrebata daca procentul care se ia in discutie este cel prezentat de ministrul Finantelor, respectiv 15%, Violeta Alexandru a mentionat: "Facem eforturi sa gasim toate sursele din care sa putem completa pentru o crestere mai consistenta a alocatiilor si ne preocupa sa ajungem la un echilibru in buget pentru ca avem si alte cresteri de facut si trebuie sa fim constienti ca toate se fac din bani publici".Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu , a anuntat, luni seara, la Realitatea Plus, ca alocatiile vor fi majorate de la 1 august cu un procent "in jurul a 15%".Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca Guvernul va creste alocatiile in mai multe etape, dar ca procentul si ritmul de crestere depind de prognozele pe care Executivul le va face.