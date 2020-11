Violeta Alexandru critica activitatea institutiilor din subordine: "Inspectia Muncii, rupta de realitate. ANOFM, un simplu secretariat"

"In ceea ce priveste Inspectia Muncii, am cerut schimbarea paradigmei, in sensul in care verificarile sa se faca tinand cont in primul rand de petitiile oamenilor. Inspectia Muncii este rupta de societate si de reactiile pe care oamenii i le dau. Planurile lor de control sunt de o formalitate care ma ingrozeste. Inspectia Muncii nu este in acest moment vocea problemelor oamenilor in domeniul relatiilor de munca si cauta orice justificare cand ii pui aceasta poza in fata, cauta pe oricine altcineva ca sa raspunda pentru acest stadiu in care se afla, mai putin sa-si recunoasca problemele.Este pentru mine institutia-etalon care-mi arata ca, atata vreme cat nu ne recunoastem problemele si nu dorim sa ne schimbam, solutiile sunt radicale. In unele inspectorate teritoriale din tara exista disponibilitatea, din partea inspectorilor, din partea celor care lucreaza, sa asculte in primul rand sesizarile oamenilor. In altele, sesizarile se aduna la inspectorul-sef, care le distribuie pe criterii care au la baza orice altceva mai putin obiectivitatea si eficienta. Cert este ca exista mult formalism si putina eficienta. (...) Actiunile de verificari nu sunt facute cu seriozitate", a afirmat Alexandru.Pe de alta parte, ministrul Muncii a sustinut ca nu incurajeaza inspectorii de munca sa faca exces de zel."A nu se intelege ca incurajez o Inspectie a Muncii care sa faca exces de zel. Dimpotriva, fac parte dintr-o echipa liberala, liberalii apreciaza munca angajatorilor in a tine pe picioare o afacere, in a tine pe picioare o organizatie in cadrul careia se platesc salarii oamenilor. Nu este nici felul meu si nici cazul sa incurajez un exces de zel la Inspectia Muncii, spun doar ca este rupta de realitate. Face lucrurile formal, le face ca sa fie facute si in niciun caz nu reprezinta in acest moment parghia prin care oamenii care se lovesc de diferite situatii in relatiile lor de munca le semnaleaza si doresc rezolvarea lor", a precizat ea.Pe de alta parte, ministrul a subliniat ca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) actioneaza doar ca un secretariat care inregistreaza persoanele care intra in somaj."Pentru cele doua institutii care au purtat pe umeri tot acest proces de sprijin pentru angajati si angajatori, ma refer la ANOFM si ANPIS, as spune un singur lucru: am canalizat acest an catre sprijinul romanilor si nu-mi pare rau. Din pacate, nu am putut sa intram in profunzime in schimbarile pe care le-am vazut necesare, mai ales la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.Spun, pentru ca mi-a fost foarte clar de la inceputul mandatului ca si acolo sunt necesare cateva schimbari majore, sunt necesare schimbari pentru ca institutia are un comportament pasiv cu efecte directe in piata muncii si cred ca daca as fi fost in situatia de a nu gestiona aceste masuri pe care Guvernul le-a pus la dispozitia romanilor si care au solicitat o mobilizare fara precedent din partea ANOFM am fi avut ragazul sa tratam aceste probleme pe care le-am vazut in institutie. Este una din institutiile care beneficiaza de cea mai mare infrastructura si resurse din toate cele care sunt in acest moment in coordonarea Ministerului Muncii, de unde si pretentia mea, avand in vedere fondurile de care dispune, inclusiv din surse europene, sa fie o institutie care sa reuseasca intr-adevar sa conecteze cererea cu oferta de pe piata fortei de munca. Din pacate, se ocupa cu inregistrarea celor care intra in somaj, deci este un simplu secretariat care preia aceste informatii", a mentionat Violeta Alexandru.Aceasta a apreciat ca ANOFM nu depune suficiente eforturi pentru a-i conecta pe someri cu angajatorii in cautare de forta de munca."Consilierea, sprijinul activ, intelegerea nevoilor celor care isi depun dosarele pentru somaj sunt cu adevarat insuficiente, iar ca sa facem niste schimbari acolo este nevoie de o perioada linistita pentru a le putea pune in practica corespunzator. Cred ca, in ceea ce priveste transformarile de pe piata muncii, o institutie reformata va putea sa asigure mai bine sprijin pentru angajatori in gasirea oamenilor pe care sa-i coopteze in activitatea lor. Nu vad o preocupare activa din partea ANOFM de a se conecta la angajatori, de a se conecta la acestia in vederea gasirii celor mai potriviti in vederea ocuparii diferitelor pozitii in cadrul companiilor.Pare un secretariat in care se inregistreaza cei care isi cauta un loc de munca, respectiv se inregistreaza informatiile la angajatori si cred ca se poate face mai mult. Sunt putin surprinsa de informarea insuficienta pe care ANOFM o face cu privire la locurile de munca. Din toate vizitele pe care le-am facut in teritoriu am putut constata ca exista oferta de munca, in unele locuri din tara chiar generoasa. Ea nu ajunge suficient la oamenii care isi cauta un loc de munca si atunci Agentia ajunge de la un punct incolo o institutie care se ocupa cu efectuarea de plati pentru someri, (...) se transforma usor-usor intr-o agentie de plati, cand de fapt poate mai mult, poate sa fie unul din locurile in care oamenii sa aiba incredere ca daca ajung intr-adevar cu acel sprijin isi gasesc locul de munca potrivit", a incheiat Violeta Alexandru.