Violeta Alexandru: Ii asigur pe cei ce au iesit la pensie in strainatate ca nu vor mai astepta cu anii calcularea pensiilor

Ziare.

com

"De ziua lor, a romanilor de pretutindeni, le spun atat: ii respect, stiu ca muncesc pentru fiecare ban castigat. Pentru ei, nu am sa renunt la niciun efort pentru a le face viata mai usoara la munca. De aici, de acasa, de unde ma gandesc zilnic la ce pot sa fac mai mult pentru ca ei sa simta ca nu sunt uitati.Pentru cei care au iesit la pensie in strainatate, ii asigur ca vine curand ziua in care nu vor mai astepta cu anii pentru (re) calcularea pensiilor lor. Sunt ani de cand drepturile acestor oameni sunt tratate cu superficialitate. Si cu vesnice scuze pentru a explica cum nu se poate.Ba se poate. Indiferent de cata rezistenta intampin, voi face sistemul sa va respecte. Am tot intrebat daca a existat o preocupare, in trecut, a ministrilor PSD, pentru acest subiect. Nimic. Sunt furibunzi cand vad ca iese la iveala indiferenta lor", a scris ministrul, duminica seara, pe pagina sa de Facebook.Aceasta a subliniat ca, de doua luni, a dat ordin Caselor de Pensii pentru a recupera intarzierile care se pot recupera si ca va relua discutiile cu autoritatile din Italia, Spania si nu numai, imediat ce aceste tari trec ce perioada critica in combaterea pandemiei."Este o problema care implica autoritatile din Romania dar si din strainatate. Le multumesc romanilor care isi invata copiii sa vorbeasca romaneste sau care ii ajuta sa nu uite limba romana. Acest lucru, pentru mine, este de nepretuit", mai precizat Violeta Alexandru.