Violeta Alexandru: Jur sa respect pana la capat parteneriatul corect cu USR PLUS

"PNL intelege sa-si asume sa faca treaba, iar Ciprian face treaba in Primaria Sectorului 6 alaturi de toti cei care vor binele locuitorilor acestui sector. Imi vine sa spun, asa cum au spus cei care au vorbit inaintea mea, urmatoarele: jur sa fiu foarte atenta la modul in care echipa pe care o coordoneaza Ciprian, alaturi de ceilalti consilieri, isi vor face treaba in acest consiliu. Jur sa nu uit nicio clipa ca sunt, inainte de orice functie politica si orice functie pe care o am oriunde in institutiile statului roman, cetatean al acestui oras. (...) Jur sa respect pana la capat parteneriatul corect cu USR PLUS si sa aratam ca in toate sectoarele din Bucuresti si in Capitala continuam ceea ce am inceput inainte de campania electorala.Fortele de dreapta din Bucuresti vor schimba acest oras, il vor aseza pe temelia transparentei, a corectitudinii fata de cheltuirea banilor publici, a respectului fata de cetatean. Dincolo de orice slogan, jur sa fiu atenta la tot ce se intampla in Bucuresti. Atat cat pot, ca cetatean al acestui oras voi ajuta, asa cum va invit pe fiecare dintre dumneavoastra. As prefera sa fie cat se poate de putin scandal , daca se poate deloc si munca pentru Sectorul 6 si pentru locuitorii sai, pentru ca merita si se poate", a spus Violeta Alexandru.La sedinta de investire a Consiliului Local si a primarului Sectorului 6 au participat primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan , si secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase