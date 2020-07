Violeta Alexandru: PSD testeaza si alti candidati decat Firea. Ciolacu: Violeta Alexandru e o mincinoasa si dezinformeaza

Ziare.

Ciolacu a numit-o pe Alexandru mincinoasa, reafirmand faptul ca Firea este candidatul PSD si ca va castiga aceste alegeri, la randul sau, ministrul Muncii sustinand in continuare ca in Bucuresti se deruleaza un astfel de sondaj si ca desi Ciolacu o vrea pe Gabriela Firea candidat, alti lideri PSD nu au aceeasi optiune."Cand propriul tau partid incepe sa faca sondaje prin oras sa testeze alti candidati #problemegabi? Cu ea sau fara ea, Bucurestiul scapa de PSD la toamna", a scris Violeta Alexandru pe Facebook, postand si o fotografie a chestionarelor, in care este testata sustinerea pentru Cosmin Gusa, Vasile Dincu si Robert Negoita , cu Nicusor Dan contracandidat.Ciolacu a replicat, subliniind ca Gabriela Firea este candidatul PSD la Primaria Capitalei si ca ea va castiga aceste alegeri si are toata sustinerea sa si a partidului."Violeta Alexandru este doar o mincinoasa care dezinformeaza. Mai bine ar fi preocupata de cresterea pensiilor si marirea alocatiilor. Dar nu e in stare de absolut nimic!", a scris liderul interimar al PSD pe Facebook.Dupa acuzatiile lui Marcel Ciolacu, Violeta Alexandru a postat un nou comentariu pe Facebook, spounand despre acesta:"Cel autointitulat presedinte PSD, ca de ales nu l-a ales nimeni a sarit, la ordinul G. Firea, sa spuna ca mint"."In ce sens as minti, Marcel Ciolacu? In Bucuresti se face un sondaj, despre care am aflat, chestionarul fiind aplicat unor oameni care ma cunosc si care mi-au spus. Inteleg din nervozitatea lui Marcel Ciolacu ca o sustine pe Gabriela Firea. Vad ca altii din PSD, nu. Haos la PSD. Sa o sustina Marcel Ciolacu daca vrea, este si mai bine pentru noi. Castigam fara probleme. Sa luam Bucurestiul inapoi, pentru bucuresteni", comenteaza liderul PNL Bucuresti.