Violeta Alexandru publica o lista cu peste 50 de sporuri. Bugetari cu spor de consemn la domiciliu

Sanatatea, educatia, administratia si ordinea publica sunt doar cateva dintre domeniile bugetare unde sunt oferite sporuri.Violeta Alexandru a publicat si o serie de tabele in care se regasesc conditiile de acordare si cuantumul fiecarui spor in parte. De exemplu, angajatii de la Curtea de Conturi au spor de periculozitate. Un alt spor, numit spor de consemn la domiciliu, care presupune un lucru in schimburi, in asteptarea solicitarilor, il au cei din electricitate, scrie Digi24.ro."Sunt 7 familii ocupationale de functii bugetare (invatamant, sanatate si asistenta sociala, cultura, diplomatie, justitie si Curtea Constitutionala, aparare, ordine publica si securitate nationala, administratie). Peste 50 de tipuri de sporuri (inca mai documentez) - de la spor pentru conditii de stres/suprasolicitare neuropsihica, la spor pentru munca in ture, spor pentru gestionarea informatiilor clasificate sau pentru pastrarea confidentialitatii. Si vechimea in munca aduce o majorare a salariului la nivelul posturilor cu aceleasi cerinte/responsabilitati. Si daca esti nominalizat in proiecte din fonduri europene esti avantajat - primesti o majorare a salariului de pana la 50%. Personalul bugetar beneficiaza si de indemnizatie de hrana (347 lei/luna) si, desigur, de vouchere de vacanta. Este foarte bine ca s-a inceput o evaluare completa pentru fundamentarea deciziilor", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.Fostul ministru al Muncii sustine ideea stabilirii unor criterii de performanta."Astazi este invers: mai intai banii (aici de urmarit cumulul de sporuri!) iar discutia despre performanta se amana vesnic. Rezistenta este imensa. Nu cred ca un om din sistemul privat isi doreste o, ba dimpotriva. Eu nu sunt pentru ca in administratie sa se castige cat mai putin posibil. Avem, in schimb, experiente zilnice cand intram in contact cu un sistem public arogant, neperformant (nu toti angajatii, desigur!) caruia ii tot cresc veniturile din taxele si impozitele si, pana la urma, din munca celor activand in mediul privat. Cand descoperi cate privilegii au functionarii/cei platiti din bani publici (privilegii obtinute, in mod intentionat, cu toata discretia/lipsa de transparenta), fara sa livreze performanta, fara sa vezi o administratie avand respect pentru contribuabil - atunci chiar deranjeaza!Chiar in administratie, de altfel, cei care muncesc sunt, pe buna dreptate, deranjati de cei care iau acelasi spor (sau mai multe) si nu fac mare lucru. Acordarea de sporuri tuturor angajatilor nu face decat sa adanceasca lipsa de performanta. De la stabilirea unor indicatori de performanta trebuie sa plece discutia, de unde va decurge si sistemul de punctaj care ar trebui sa influenteze veniturile. In sistemul public ne trebuie indicatori generali, minimali, obligatorii pentru toate entitatile, alaturi de care sa se stabileasca unii specifici. Acesti indicatori trebuie sa ia in calcul opinia "clientilor", nu sa se evalueze colegii intre ei, ca sa iasa totul perfect", a mai scris Violeta Alexandru, in postarea sa.