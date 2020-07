Violeta Alexandru: Vreau ca banii bucurestenilor sa se cheltuiasca cu totala transparenta

"Vreau ca PNL Bucuresti sa castige alegerile din Capitala! Vreau sa arat ca echipa mea poate face treaba. Si se poate, cu rezultate bune pentru bucuresteni. Alaturi de Nicusor Dan si, mi-as dori, alaturi de celelalte partide din opozitia de astazi la PSD. (...)Vreau ca banii bucurestenilor sa se cheltuiasca cu totala transparenta. Nu exista secrete in gestionarea treburilor Capitalei. Doar in mintea G. Firea - PSD este normal sa existe secrete pe bani publici, cultura terorii, a secretomaniei in Primaria Capitalei", a scris, joi seara, pe Facebook , Violeta Alexandru.Potrivit acesteia, "transparenta si competenta trebuie sa primeze".